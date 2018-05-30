Посольство России завесили портретами убитого Бабченко

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Среда, 30 мая 2018, 11:21

Посольство Российской Федерации в Украине оклеивают портретами убитого в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко.

Об этом сообщает пользователь Facebook Роман Петушков.

 
Roman Igorevich Petushkov

В ограду вокруг посольства РФ также помещают траурные цветы.

 
Roman Igorevich Petushkov
 
Roman Igorevich Petushkov

В то же время, к дому на левом берегу Киева, где жил Бабченко, продолжают нести цветы, передает корреспондент телеканала "112 Украина".

Ранее журналистка Кристина Бондаренко призвала желающих почтить память Бабченко собираться под телеканалом ATR, на котором работал российский журналист.

"Под посольство РФ лично я не иду. Не вижу смысла в этом. Путин будет гореть в аду – и очень скоро", – написала она в Facebook.

В российского журналиста Аркадия Бабченко стреляли в его доме в Киеве 29 мая. От полученных ранений он скончался в карете скорой помощи.

Полиция уже составила фоторобот вероятного убийцы.

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Украинские правоохранители будут рассматривать разные версии, исходная – профессиональная деятельность Бабченко.

Следственный комитет России возбудил дело из-за убийства своего гражданина, а также заявил о готовности оказать помощь украинским органам власти в раскрытии расстрела Бабченко.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин на заседании Совбеза ООН заявил, что политические убийства – это одна из России.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя использовал убийство Бабченко для подтверждение тезиса об отсутствии в Украине свободы слова и о преследовании журналистов.

Некоторые российские журналисты считают, что убийство Бабченко – это месть за то, что он писал, в частности и в Facebook.

Бабченко какое-то время пытался найти работу в Праге, последние 9 месяцев жил в Украине.

Министерство внутренних дел Чехии заявило, что Бабченко не просил убежища в их стране.

Аркадий Бабченко - российский журналист, блогер. Открыто критиковал путинский режим. После начала преследований в России, переехал в Прагу, потом в Украину.

Служил на Северном Кавказе, участвовал в первой и второй чеченских войнах. После окончания службы занялся журналистикой.

Алена Рощенко, УП
Темы: Бабченко Аркадий Росcия акции
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