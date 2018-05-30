Князєв попросив журналістів ділитися інформацією про Бабченка

Голова Національної поліції Сергій Князєв закликає журналістів надавати інформацію, яка може допомогти розкриттю вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка.

*Пізніше у середу виявилося, що вбивство Бабченко було інсценоване СБУ і ГПУ для виявлення і затримання замовника цього "теракту". Деталі читайте тут.



"Я вночі сам уважно відслідковував інтернет. Мені дуже до вподоби консолідована позиція журналістів, заклики "давайте разом збирати інформацію з камер, свідчень". Шановні журналісти, приносьте нам!", – закликав він ЗМІ.

"Якщо ви хочете створити приватну детективну агенцію – це одна історія, а друга історія – ви зобов'язані, відповідно до законодавства, надавати інформацію нам або будь-якому правоохоронному органу", – додав Князєв.

Він також вказав, що не має права відповідати на низку запитань, що стосуються розслідування, інформує "Інтерфакс-Україна".



На запитання, чи справді Бабченка застрелили з пістолета Макарова, голова Нацполіції відповів: "Яка різниця? Це була вогнепальна зброя".



На зауваження, чи міг вбивцею бути заїжджий "гастролер", Князєв відповів: "Це міг бути хто завгодно".



За його словами, більше інформації щодо розслідування вбивства Бабченка буде надано на брифінгу о 17:00.

Речник МВС Артем Шевченко також сказав телеканалу "112 Україна": "О 17-й годині анонсований брифінгу у Службі безпеки України – можливо, в ньому візьме участь керівництво Національної поліції. можливо там ви дізнаєтеся більше деталей, які слідство вирішить оприлюднити".

"Я був знайомий з Аркадієм Бабченком. З серпня 2017 року, поки він перебував у Києві, нам не вдалося зустрітися, але кілька разів я спілкувався з ним телефоном – перепитував, як справи, чи є проблеми, чи є загрози, яка б вимагала допомоги", – розповів він.

"Просив, якщо йому щось знадобиться, дати йому знати. Але він не просив ні про охорону офіційно, ані не офіційно не давав мені зрозуміти, що він відчуває реальну небезпеку і потребує якоїсь участі правоохоронців у забезпеченні його безпеки тут", – заявив Шевченко.

"Він вів звичайний спосіб тут, як і багато хто громадян РФ, які приїхали сюди. Але його публіцистичне перо було найбільш гострим і його дописи, як на мене. Розходилися якнайбільшою аудиторією і були найбільш критичними для путінського режиму", – додав він.

О 7 вечора 30 травня на Майдані Незалежності вшанують пам'ять Аркадія Бабченка.

У російського журналіста Аркадія Бабченка стріляли в його помешканні у Києві 29 травня. Від отриманих поранень він помер у кареті швидкої допомоги.

Поліція вже має фоторобот імовірного убивці.

Читайте також: Все про вбивство Аркадія Бабченка

Українські правоохоронці розглядатимуть різні версії, початкова – професійна діяльність Бабченка.

Слідчий комітет Росії порушив справу через вбивство свого громадянина, а також заявив про готовність надати допомогу українським органам влади в розкритті розстрілу Бабченка.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін на засіданні Радбезу ООН заявив, що політичні вбивства – це одна з тактик Росії.

Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя використав убивство Бабченка для підтвердження тези про відсутність в Україні свободи слова та про переслідування журналістів.

Деякі російські журналісти вважають, що вбивство Бабченка – це помста за те, що він писав, зокрема і в Facebook.

Екс-депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов написав: "За останні три дні я чув про три замовлення на російських опозиціонерів з числа емігрантів. Вербують колишніх бійців добробатів. Упевнений, що тут вбивцю треба шукати в цьому середовищі. Боюся, це не остання смерть".



Бабченко якийсь час намагався знайти роботу в Празі, останні 9 місяців жив в Україні.

Міністерство внутрішніх справ Чехії заявило, що Бабченко не просив притулку в їхній країні.

Аркадій Бабченко – російський журналіст, блогер. Відкрито критикував путінський режим. Після початку переслідувань в Росії, переїхав на проживання до Праги, згодом до України.

Служив на Північному Кавказі, брав участь у першій та другій чеченських війнах. Після закінчення служби зайнявся журналістикою.