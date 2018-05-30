Князєв попросив журналістів ділитися інформацією про Бабченка

Голова Національної поліції Сергій Князєв закликає журналістів надавати інформацію, яка може допомогти розкриттю вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка.



"Я вночі сам уважно відслідковував інтернет. Мені дуже до вподоби консолідована позиція журналістів, заклики "давайте разом збирати інформацію з камер, свідчень". Шановні журналісти, приносьте нам!", – закликав він ЗМІ.

"Якщо ви хочете створити приватну детективну агенцію – це одна історія, а друга історія – ви зобов'язані, відповідно до законодавства, надавати інформацію нам або будь-якому правоохоронному органу", – додав Князєв.

Він також вказав, що не має права відповідати на низку запитань, що стосуються розслідування, інформує "Інтерфакс-Україна".



На запитання, чи справді Бабченка застрелили з пістолета Макарова, голова Нацполіції відповів: "Яка різниця? Це була вогнепальна зброя".



На зауваження, чи міг вбивцею бути заїжджий "гастролер", Князєв відповів: "Це міг бути хто завгодно".



За його словами, більше інформації щодо розслідування вбивства Бабченка буде надано на брифінгу о 17:00.

О 7 вечора 30 травня на Майдані Незалежності вшанують пам'ять Аркадія Бабченка.

У російського журналіста Аркадія Бабченка стріляли в його помешканні у Києві 29 травня. Від отриманих поранень він помер у кареті швидкої допомоги.

Поліція вже має фоторобот імовірного убивці.

Читайте також: Все про вбивство Аркадія Бабченка

Українські правоохоронці розглядатимуть різні версії, початкова – професійна діяльність Бабченка.

Слідчий комітет Росії порушив справу через вбивство свого громадянина, а також заявив про готовність надати допомогу українським органам влади в розкритті розстрілу Бабченка.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін на засіданні Радбезу ООН заявив, що політичні вбивства – це одна з тактик Росії.

Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя використав убивство Бабченка для підтвердження тези про відсутність в Україні свободи слова та про переслідування журналістів.

Деякі російські журналісти вважають, що вбивство Бабченка – це помста за те, що він писав, зокрема і в Facebook.

Екс-депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов написав: "За останні три дні я чув про три замовлення на російських опозиціонерів з числа емігрантів. Вербують колишніх бійців добробатів. Упевнений, що тут вбивцю треба шукати в цьому середовищі. Боюся, це не остання смерть".



Бабченко якийсь час намагався знайти роботу в Празі, останні 9 місяців жив в Україні.

Міністерство внутрішніх справ Чехії заявило, що Бабченко не просив притулку в їхній країні.

Аркадій Бабченко – російський журналіст, блогер. Відкрито критикував путінський режим. Після початку переслідувань в Росії, переїхав на проживання до Праги, згодом до України.

Служив на Північному Кавказі, брав участь у першій та другій чеченських війнах. Після закінчення служби зайнявся журналістикою.