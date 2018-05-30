Князев попросил журналистов делиться информацией о Бабченко

Глава Национальной полиции Сергей Князев призывает журналистов предоставлять информацию, которая может помочь в раскрытии убийства российского журналиста Аркадия Бабченко.

*Позже в среду оказалось, что убийство Бабченко было инсценировано СБУ и ГПУ для выявления и задержания заказчика этого "теракта". Детали читайте здесь.

"Я ночью сам внимательно отслеживал интернет. Мне очень нравится консолидированная позиция журналистов, призывы "давайте вместе собирать информацию с камер, показаний". Уважаемые журналисты, приносите нам!", – призвал он СМИ.



"Если вы хотите создать частное детективное агентство – это одна история, а вторая история – вы обязаны, согласно законодательству, предоставлять информацию нам или любому правоохранительному органу", – добавил Князев.



Он также указал, что не имеет права отвечать на ряд вопросов, касающихся расследования, передает "Интерфакс-Украина".

На вопрос, действительно ли Бабченко застрелили из пистолета Макарова, глава Нацполиции ответил: "Какая разница? Это было огнестрельное оружие".

На замечание, мог ли убийцей быть заезжий "гастролер", Князев ответил: "Это мог быть кто угодно".

По его словам, больше информации по расследованию убийства Бабченко предоставят на брифинге в 17:00.

Спикер МВД Артем Шевченко тоже сказал телеканалу "112 Украина": "В 17 часов анонсирован брифинге в Службе безопасности Украины – возможно, в нем примет участие руководство Национальной полиции. Возможно, там вы узнаете больше деталей, которые следствие решит обнародовать".



"Я был знаком с Аркадием Бабченко. С августа 2017 года, пока он находился в Киеве, нам не удалось встретиться, но несколько раз я общался с ним по телефону – спрашивал, как дела, есть ли проблемы, есть ли угрозы, которые требовали помощи", – рассказал он.



"Просил, если ему что-то понадобится, дать ему знать. Но он не просил ни об охране официально, ни неофициально не давал мне понять, что он чувствует реальную опасность и нуждается в каком-то участии правоохранительных органов в обеспечении его безопасности здесь", – заявил Шевченко.



"Он вел обычный образ жизни, как и многие граждане РФ, приехавшие сюда. Но его публицистическое перо было наиболее острым и его сообщения, как по мне, расходились на самую большую аудиторию и были самыми критическими для путинского режима", – добавил он.

В 7 вечера 30 мая на Майдане Независимости почтят память Аркадия Бабченко.

В российского журналиста Аркадия Бабченко стреляли в его доме в Киеве 29 мая. От полученных ранений он скончался в карете скорой помощи.

Полиция уже составила фоторобот вероятного убийцы.

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Украинские правоохранители будут рассматривать разные версии, исходная – профессиональная деятельность Бабченко.

Следственный комитет России возбудил дело из-за убийства своего гражданина, а также заявил о готовности оказать помощь украинским органам власти в раскрытии расстрела Бабченко.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин на заседании Совбеза ООН заявил, что политические убийства – это одна из тактик России.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя использовал убийство Бабченко для подтверждение тезиса об отсутствии в Украине свободы слова и о преследовании журналистов.



Некоторые российские журналисты считают, что убийство Бабченко – это месть за то, что он писал, в частности и в Facebook.

Экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев написал: "За последние три дня я слышал про три заказа на российских оппозиционеров из числа эмигрантов. Вербуют бывших бойцов добробатов. Уверен, что здесь убийцу надо искать в этой среде. Боюсь, это не последняя смерть".

Бабченко какое-то время пытался найти работу в Праге, последние 9 месяцев жил в Украине.

Министерство внутренних дел Чехии заявило, что Бабченко не просил убежища в их стране.

Аркадий Бабченко - российский журналист, блогер. Открыто критиковал путинский режим. После начала преследований в России, переехал в Прагу, потом в Украину.

Служил на Северном Кавказе, участвовал в первой и второй чеченских войнах. После окончания службы занялся журналистикой.