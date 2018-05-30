Князев попросил журналистов делиться информацией о Бабченко

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Среда, 30 мая 2018, 14:54

Глава Национальной полиции Сергей Князев призывает журналистов предоставлять информацию, которая может помочь в раскрытии убийства российского журналиста Аркадия Бабченко.

"Я ночью сам внимательно отслеживал интернет. Мне очень нравится консолидированная позиция журналистов, призывы "давайте вместе собирать информацию с камер, показаний". Уважаемые журналисты, приносите нам!", – призвал он СМИ.

"Если вы хотите создать частное детективное агентство – это одна история, а вторая история – вы обязаны, согласно законодательству, предоставлять информацию нам или любому правоохранительному органу", – добавил Князев.

Он также указал, что не имеет права отвечать на ряд вопросов, касающихся расследования, передает "Интерфакс-Украина".

На вопрос, действительно ли Бабченко застрелили из пистолета Макарова, глава Нацполиции ответил: "Какая разница? Это было огнестрельное оружие".

На замечание, мог ли убийцей быть заезжий "гастролер", Князев ответил: "Это мог быть кто угодно".

По его словам, больше информации по расследованию убийства Бабченко предоставят на брифинге в 17:00.

Темы: Бабченко Аркадий полиция СМИ
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