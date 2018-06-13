Савченко написала листа Путіну

Нардеп Надія Савченко, яка перебуває під арештом, написала листа президенту РФ Володимиру Путіну. У листі вона попросила помилувати українських політв`язнів.

Про це повідомляє прес-служба Савченко у Facebook.

"Виняткова ситуація, яка склалася навколо долі моїх співвітчизників, громадян України, які зараз перебувають в місцях позбавлення волі Російської Федерації, життя і здоров'я яких зараз знаходяться в серйозній небезпеці, а час йде на лічені дні, а то й години, коли ще є можливість зберегти їм життя, не може не змусити мене звернутися особисто до Вас, за допомогою відкритого листа, з щирим проханням від мене особисто, від імені моїх виборців, від імені кожного небайдужого в Україні і в усьому світі до долі українських ув’язнених в Росії, звільнити громадян України, які перебувають в російських в'язницях і слідчих ізоляторах, будь-яким правовим способом", - йдеться у листі від імені Савченко.

За її словами, "такий Ваш жест доброї волі, як Глави Російської Федерації", продемонстрував би світу бажання допомогти українським громадянам побачити свої сім'ї і близьких, повернутися додому та показати, що "життя людини є найвищою цінністю для російського народу і її представників у владі".

"Я прошу Вас прийняти рішення про помилування і зробити цей крок, щоб мир на Українській землі, мир між українськими і російськими народами і мир в міжнародних відносинах Росії і України і інших країнах цивілізованого демократичного суспільства став можливий, що для Російської Федерації є важливим, виходячи з Ваших заяв", - підсумувала Савченко.

Надію Савченко затримали 22 березня у Верховній Ради після того, як парламент зняв із неї недоторканність.

Їй інкримінують вчинення дій з метою насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, посягання на життя державного чи громадського діяча, готування до терористичного акту, сприяння терористичній організації та незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами.

Сама народний депутат відкидає звинувачення і стверджує, що вела розмови про організацію терактів, аби ввести в оману владу – і осміяти її.

23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід Савченко у вигляді тримання під вартою до 20 травня без можливості внести заставу.

Захисники Савченко подали апеляцію на це рішення. Але апеляційний суд залишив Савченко під вартою.

Слідство призначило 13 експертиз зброї, боєприпасів, вибухових речовин, відео- та аудіоматеріалів, виступів і публічних закликів, зокрема й комісійну судово-психологічну експертизу щодо Савченко.

Надія Савченко пройшла тестування на поліграфі ("детекторі брехні").

11 травня від Савченко пішли її обидва адвокати – Олег Соловей та Дмитро Бугай.

На суді 14 травня Савченко заявила, що відмовилась від 4 адвокатів: Солов’я, Бугая, Грищенюка та Шадріна і попросила державного адвоката. Їй надали адвоката Юлію Ткач.

Їй загрожує покарання аж до довічного ув’язнення.

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