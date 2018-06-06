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Голодуючому Сенцову влаштували ще й інформаційний голод – очевидець

Середа, 6 червня 2018, 12:28

Режисер Аскольд Куров відвідав українського політв'язня Олега Сенцова в російській колонії у місті Лабитнангі.

Про це він розповів у коментарі телеканалу "Голос Америки".

"Олег цікавився абсолютно всім. Він підписаний на "Нову газету", але вона чомусь запізнюється на два тижні. Тому він абсолютно нічого не знав про те, що Кольченко оголосив голодування на знак солідарності з Олегом. Не знав про акцію, яка тривала три дні по всьому світі в 30 країнах і 78 містах на підтримку Олега. Коли почув це, то було видно, як він підбадьорився ", - розповідає режисер.

За його словами, Олег почувається нормально, його вивозили до медичного центру, що знаходиться за межами колонії. Сенцов повідомив Курову під час зустрічі, що зараз йому легше, ніж на початку голодування.

"Видно, що в нього згаслий погляд, і йому, напевно, непросто все це дається. Олегу капають підтримуючу терапію, глюкозу і вітаміни, щоб підтримувати всі органи в нормальному функціоналі", - прокоментував Куров.

Він також розповів, що в Олега немає цинги. У Сенцова випав один зуб, коли його етапували, а другий розкришився в колонії Лабитнангі через незбалансовані харчування та клімат.

"Він дуже дякував усім, хто не забуває його, хто продовжує боротися за нього. Це має величезне значення", - додав кінорежисер.

Як повідомлялося, Олег Сенцов, затриманий в Криму у 2014 році та засуджений до 20 років за "підготовку теракту", голодує з 14 травня.

Він висунув умову звільнити усіх українських політв'язнів, які перебувають на території РФ.

Пізніше до нього долучились Олександр Кольченко та Олександр Шумков.

В Україні та світі пройшли акції на підтримку і за звільнення Сенцова й інших політичних в’язнів Кремля.

Міністерство охорони здоров'я України закликало керівництво Росії допустити українських та міжнародних лікарів до українських політв’язнів.

Матері Олега Сенцова й Олександра Кольченка звернулися до президента Петра Порошенка з проханням про якнайшвидше сприяння у звільненні синів.

А посольство України в Австрії закликало тамтешні медіа порушити питання Сенцова під час візиту російського президента Володимира Путіна.

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Теми: СенцовРосіяполітв'язні
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