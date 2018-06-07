У Чорнобилі залишаються окремі осередки пожежі

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Четвер, 7 червня 2018, 10:42

Пожежу у зоні відчуження продовжують гасити на окремих осередках загальною площею до 1,5 гектарів.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

"Продовжується гасіння двох окремих осередків на загальній площі близько 1,5 га", - зазначили в держслужбі.

Авіація служби надзвичайних ситуацій здійснила 69 скидів води (318 т).

 

Повідомляється, що радіаційний фон у містах Київ, Чорнобиль та на промисловому майданчику ЧАЕС перебуває у межах норми.

5 червня о 10:10 у зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення сталося займання сухої трави з подальшим розповсюдженням пожежі в лісовий масив на площі близько 10 га.

 

6 червня пожежу у Чорнобильській зоні локалізували.

Голова ДСНС Микола Чечоткін повідомив, що на місці займання колишнього рудого лісу в зоні ЧАЕС знайшли смолоскипи.

 

За фактом виникнення пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 245 (знищення або пошкодження лісових масивів) Кримінального кодексу України.

Українська правда
Теми: пожежа Чорнобиль
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