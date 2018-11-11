"Вибори" в Донецьку: ярмарки і розіграш призів

У Донецьку на дільницях, де підконтрольні Росії бойовики проводять у неділю так звані "вибори", продають продукти зі знижками.

Про це повідомляє Радіо Свобода, публікуючи відео свого проекту "Донбас.Реалії".

Зокрема, на відео видно "виборчу дільницю" №73 у Донецьку, біля якої продають продукти харчування та розігрують призи. Судячи з відео, на дільниці та біля неї зовсім небагато людей.

"Біля багатьох шкіл, технікумів проходять ярмарки. Також поряд із дільницями стоять намети, де розігруються призи", - йдеться в повідомленні.

Крім того, на території закладів, де проходять всевдовибори, чергують люди у військовій формі зі зброєю.

"Новости Донбасса"

У той же час, в підконтрольному бойовикам Донецьку учнів технікумів примушують відвідати святковий концерт, запланований з нагоди "виборів" угруповання "ДНР".

Про це "Новинам Донбасу" повідомив учень донецького технікуму промислової автоматики.

За його словами, відвідування концерту є обов'язковим, на сам захід студенти будуть висуватися групами від місця навчання після переклички.

У разі ігнорування концерту студенти технікуму "матимуть справу з заввідділенням", додав учень. Він зазначив, що відсутність на концерті може вплинути на екзаменаційну оцінку, оскільки вже був випадок заниження балу через ігнорування заходів "ДНР".

Концерт з нагоди "виборів" запланований на площі Леніна. "ДНР" анонсувала виступ на ньому російських виконавців Юлії Михальчик і Дмитра Колдуна.

"Новости Донбасса" також повідомляють, що на непідконтрольній частині Луганської області першим, хто проголосував, видавали ваучери на поповнення рахунку місцевого мобільного оператора.

"Новости Донбасса"

Як відомо, 11 листопада на території ОРДЛО проходять так звані "вибори" "глав і депутатів парламентів ДНР і ЛНР".

Раніше в СБУ заявили, що на "виборчих дільницях" в ОРДЛО масово відбуваються містифікації та продаються дешеві продукти харчування.

В ОБСЄ вважають, що вибори на території ОРДЛО не відповідатимуть Мінським угодам.

Посольство США в Україні звернулось до жителів сходу України із закликом бойкотувати бутафорські "вибори".

ЄС також засудив заплановані проросійськими бойовиками на 11 листопада "вибори" на окупованих територіях Донецької і Луганської областей.

Міністри ЄС 19 листопада обговорять нові санкції через "вибори" на окупованому Донбасі.

Не визнає "вибори" також НАТО.

Президент Петро Порошенко, глава МЗС Павло Клімкін та Міністерство з питань тимчасово окупованих територій закликали українців, які проживають в ОРДЛО, не брати участі у псевдовиборах.

9 листопада за фактом організації незаконних виборів на тимчасово окупованих територіях Донбасу розпочато кримінальне провадження.