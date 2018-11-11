"Выборы" в Донецке: ярмарки и розыгрыш призов

В Донецке на участках, где подконтрольные России боевики проводят в воскресенье так называемые "выборы", продают продукты со скидками.

Об этом сообщает Радио Свобода, публикуя видео своего проекта "Донбасс.Реалии".

В частности, на видео виден "избирательный участок" №73 в Донецке, возле которого продают продукты питания и разыгрывают призы. Судя по видео, на участке и возле него совсем немного людей.

"У многих школ, техникумов проходят ярмарки. Также рядом с участками стоят палатки, где разыгрываются призы", - говорится в сообщении.

Кроме того, на территории учреждений, где проходят всевдовиборы, дежурят люди в военной форме с оружием.

"Новости Донбасса"

В то же время, в подконтрольном боевикам Донецке учащихся техникумов принуждают посетить праздничный концерт, запланированный по случаю "выборов" группировки "ДНР".

Об этом "Новостям Донбасса" сообщил учащийся донецкого техникума промышленной автоматики.

По его словам, посещение концерта является обязательным, на само мероприятие студенты будут выдвигаться группами от места учебы после переклички.

В случае игнорирования концерта студенты техникума "будут иметь дело с завотделением", добавил учащийся. Он отметил, что отсутствие на концерте может повлиять на экзаменационную оценку, так как уже был случай занижения балла из-за игнорирования мероприятий "ДНР".

Концерт по случаю "выборов" запланирован на площади Ленина. "ДНР" анонсировала выступление на нем российских исполнителей Юлии Михальчик и Дмитрия Колдуна.

"Новости Донбасса" также сообщают, что на неподконтрольной части Луганской области первым проголосовавшим выдавали ваучеры на пополнение счета местного мобильного оператора.

"Новости Донбасса"

Как известно, 11 ноября на территории ОРДЛО проходят так называемые "выборы" "глав и депутатов парламентов ДНР и ЛНР".

Ранее в СБУ заявили, что на "избирательных участках" в ОРДЛО массово происходят мистификации и продаются дешевые продукты питания.

В ОБСЕ считают, что выборы на территории ОРДЛО не соответствуют Минским соглашениям.

Посольство США в Украине обратилось к жителям востока Украины с призывом бойкотировать бутафорские "выборы".

Европейский союз также осудил запланированные пророссийскими боевиками на 11 ноября "выборы" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Министры ЕС 19 ноября обсудит новые санкции из-за "выборов" на оккупированном Донбассе.

Не признают "выборы" также в НАТО.

Президент Петр Порошенко, глава МИД Павел Климкин и Министерство по вопросам временно оккупированных территорий призвали украинцев, проживающих в ОРДЛО, не участвовать в псевдовыборах.

9 ноября по факту организации незаконных выборов на временно оккупированных территориях Донбасса начато уголовное производство.