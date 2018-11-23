США в ОБСЄ закликали Росію звільнити Сенцова і Сущенка

Вашингтон закликає РФ звільнити журналіста Романа Сущенка, режисера Олега Сенцова та забезпечити звільнення журналіста Станіслава Асєєва, якого утримують в ОРДО.

Про це під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні заявив тимчасовий повірений у справах США при ОБСЄ Гаррі Каміан, передає "Укрінформ".

"Приєднуємося до представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ та інших у заклику звільнити журналіста Українського національного інформаційного агентства Романа Сущенка та українського режисера Олега Сенцова, які є лише двома з понад 70 українців, незаконно ув'язнених в окупованому Криму та Росії", - підкреслив він.

Крім цього, Каміан закликав Росію забезпечити звільнення журналіста "Радіо Донбас. Реалії" Станіслава Асєєва, який утримується на території "ДНР" з червня 2017 року.

"Росія, як всередині країни, так і за її межами, намагається підірвати свободу висловлювання, а незалежна журналістика знаходиться під зростаючим тиском в РФ", - наголосив дипломат. Він, зокрема, засудив нещодавні залякування та погрози, спрямовані проти журналістів "Новой газеты".

Українського режисера Олега Сенцова та активіста Олександра Кольченка затримали в Криму 10 травня 2014 року. Їх звинуватили в підготовці терактів, засудивши Кольченка до 10, а Сенцова — до 20 років позбавлення волі.

Сенцов, засуджений в Росії за сфабрикованою справою, розповів у листі сестрі, що повільно і безповоротно втрачає здоров'я у колонії "Білий ведмідь" в місті Лабитнангі.

У травні політв’язень оголосив голодування, допоки Росія не відпустить всіх утримуваних українців. 6 жовтня йому довелось припинити голодування у зв’язку з погрозами російських тюремників застосувати примусове харчування.

7 листопада незаконно засудженого в Росії українського журналіста Романа Сущенка етапували в колонію суворого режиму в Кіровській області.

12 вересня Верховний суд Росії визнав законним вирок українському журналісту Роману Сущенку.

Він заявив, що розраховує на обмін.

Громадський захисник журналіста Марк Фейгін у свою чергу заявив, що Сущенко готовий просити про помилування.

Власного кореспондента "Укрінформу" у Франції Романа Сущенка затримали 30 вересня 2016 року, у Москві, куди він прибув з приватною поїздкою.

У квітні 2018 року Фейгіна позбавили статусу адвоката у РФ.

4 червня 2018 року Московський міський суд визнав українського журналіста винним у шпигунстві і призначив покарання у вигляді 12 років колонії суворого режиму.

Сущенко провину не визнав.

За інформацією російських ЗМІ, журналіста засудили нібито за спробу з'ясувати можливість нового наступу бойовиків "ДНР" на Маріуполь.

У ФСБ Росії стверджували, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. В ГУР МОУ заперечили це.

Як повідомлялося, 17 серпня телеканал "Россия-24" показав програму, в якій полонений журналіст Станіслав Асєєв нібито підтверджує, що працював на українську розвідку. Бойовики вперше показали Асєєва з моменту затримання.

Журналіст Станіслав Асєєв, який писав під псевдонімом Станіслав Васін, зник на початку червня 2017 року на окупованій території. Пізніше стало відомо, що його взяли в полон бойовики, звинувативши у шпигунстві на українську армію.

Національна спілка журналістів України закликала ОБСЄ до пошуків зниклого в ОРДО журналіста Асєєва.

Асєєв народився 1 жовтня 1989 року. З моменту окупації жив у Донецьку. Останній раз він виходив на зв'язок 2 червня 2017 року.

У лютому журналісти України та РФ закликали звільнити Асєєва з полону бойовиків.

Прочитати колонки на "Українській правді" Станіслава Асєєва можна за цим посиланням.