США в ОБСЕ призвали Россию освободить Сенцова и Сущенко

Вашингтон призывает РФ освободить журналиста Романа Сущенко, режиссера Олега Сенцова и обеспечить освобождение журналиста Станислава Асеева, который содержится в ОРДО.

Об этом во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене заявил временный поверенный в делах США при ОБСЕ Гарри Камиан, передает "Укринформ".

"Присоединяемся к представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ и других в призыве освободить журналиста Украинского национального информационного агентства Романа Сущенко и украинского режиссера Олега Сенцова, которые являются лишь двумя из более 70 украинцев, незаконно заключенных в оккупированном Крыму и России", - подчеркнул он.

Кроме этого, Камиан призвал Россию обеспечить освобождение журналиста "Радио Донбасс. Реалии" Станислава Асеева, который содержится на территории "ДНР" с июня 2017 года.

"Россия, как внутри страны, так и за ее пределами, пытается подорвать свободу выражения, а независимая журналистика находится под растущим давлением в РФ", - подчеркнул дипломат.

Он, в частности, осудил недавние запугивания и угрозы, направленные против журналистов "Новой газеты".

Украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014. Их обвинили в подготовке терактов, осудив Кольченко к 10, а Сенцова - к 20 годам лишения свободы.

Сенцов, осужденный в России по сфабрикованному делу, рассказал в письме сестре, что медленно и безвозвратно теряет здоровье в колонии "Белый медведь" в городе Лабытнанги.

В мае политзаключенный объявил голодовку до тех пор, пока Россия не отпустит всех удерживаемых украинских политзаклученных. 6 октября ему пришлось прекратить голодовку в связи с угрозами российских тюремщиков применить принудительное питание.

7 ноября незаконно осужденного в России украинского журналиста Романа Сущенко этапировали в колонию строгого режима в Кировской области.

12 сентября Верховный суд России признал законным приговор украинскому журналисту Роману Сущенко.

Он заявил, что рассчитывает на обмен.

Общественный защитник журналиста Марк Фейгин в свою очередь заявил, что Сущенко готов просить о помиловании.

Собственного корреспондента "Укринформа" во Франции Романа Сущенко в нарушение международных правил задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частным визитом.

В апреле 2018 Фейгина лишили статуса адвоката в РФ.

4 июня 2018 года Московский городской суд признал украинского журналиста виновным в шпионаже и приговорил его к 12 годам колонии строгого режима.

Сущенко вину не признал.

По информации российских СМИ, журналиста осудили якобы за попытку выяснить возможность нового наступления боевиков "ДНР" на Мариуполь.

В ФСБ России утверждали, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ отрицают это.

Как сообщалось, 17 августа телеканал "Россия-24" показал программу, в которой пленный журналист Станислав Асеев якобы подтверждает, что работал на украинскую разведку. Боевики впервые показали Асеева с момента задержания.

Станислав Асеев, который писал под псевдонимом Станислав Васин, исчез в начале июня 2017 года на оккупированной территории. Позднее стало известно, что его взяли в плен боевики, обвинив в шпионаже на украинскую армию.

Национальный союз журналистов Украины призвал ОБСЕ к поискам пропавшего в ОРДО журналиста Васина.

Асеев родился 1 октября 1989 года. С момента оккупации жил в Донецке. Последний раз он выходил на связь 2 июня.

В феврале журналисты Украины и РФ призвали освободить Васина из плена боевиков.

Прочитать колонки на "Украинской правде" Станислава Васина можно по этой ссылке.