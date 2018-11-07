Луценко залишався політиком і на посаді генпрокурора - РПР

Юрій Луценко до того, як очолив Генпрокуратуру, і упродовж виконання обов'язків глави ГПУ залишався політиком.

Про це в ефірі "Громадського" заявив експерт антикорупційної групи "Реанімаційний пакет реформ" Євген Крапівін.

"Він як був політиком, депутатом, так і залишився... І генеральний прокурор - це не директор НАБУ або керівник Нацполіції, або глава МВС. Це посада процесуального характеру.

Це людина, яка має доступ до кримінальних проваджень, яка може давати письмові вказівки провадженя, яка може оголошувати підозру конкретним фігурантам", - підкреслив Крапівін.

У той же час він наголосив, що посада генпрокурора передбачає виконання процесуальної функції.

"Знову ж таки, політик, який ніколи цього не приховував, він цю посаду обіймав. І далі ми вже бачили ці історії про соціальні ролики, де вони більше схожі на передвиборчу агітацію, ніж на якийсь звіт роботи генерального прокурора", - додав експерт.

6 листопада Верховна Рада вирішила створити тимчасову слідчу комісію з 18 народних депутатів.

За три місяці діяльності ТСК має перевірити хід розслідування правоохоронцями нападів на Гандзюк та інших громадських активістів.

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На засіданні парламенту 6 листопада генпрокурор Юрій Луценко заявив, що за жодних обставин не надасть депутатам (ТСК - ред.) доступ до розслідування через загрозу "зливів".

Луценко також сказав, що правоохоронці мають підозри щодо 12 осіб, які ймовірно були замовниками (нападу на Гандзюк) і обіцяв у вівторок подати заяву про відставку.

Парламентська коаліція не підтримала відставку Луценка. Спікер Верховної ради Андрій Парубій поставив на рейтингове голосування питання відставки генпрокурора і за це віддали свої голоси лише 38 нардепів.

Нагадаємо, вдень 4 листопада стало відомо про смерть активістки, радниці мера Херсона Катерини Гандзюк.

Гандзюк облили концентрованою сірчаною кислотою 31 липня, внаслідок нападу жінка отримала опіки 40% шкіри та сильне пошкодження очей.

20 серпня голова Нацполіції Сергій Князєв заявив, що загалом поліцією затримано 5 осіб, які "підозрюються слідством в організації та співучасті у скоєнні замаху на вбивство" Гандзюк.

26 вересня Гандзюк опублікувала відеозвернення до української влади та звичайних українців з лікарняного ліжка.

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Це тільки початок. Насильства будуть жорстокішими – Гандзюк та інші активісти про напади на себе