Прошу вас бути гуманними – Грибу на "судилищі" викликали швидку
Українському політв'язню в Росії Павлу Грибу викликали швидку допомогу під час засідання незаконного суду, Гриб тримався за живіт і заявив про погане самопочуття.
Про це 1 лютого пише "Громадське".
"Я прошу вас бути гуманними і відкласти засідання хоча б то на два дні, до наступного тижня", — сказав українець, тримаючись за живіт.
Відзначається, що суддя спершу зачитав довідку з СІЗО, у якій зазначений задовільний стан здоров'я політв'язня — "підстав для надання невідкладної допомоги та звільнення з-під варти немає", але погодився викликати швидку.
Гриб на засіданні розповів, що його вивозили до Обласного клінічного діагностичного центру, у якому порадили додатковий огляд спеціалістами.
За словами українця, його турбує біль в животі та голові.
Батько Гриба Ігор повідомив УП, що наступне засідання у справі відбудеться 4-5 лютого.
За словами батька, російський суд не реагує на сторону захисту українця.
Міністр закордонних справ Павло Клімкін написав у Twitter, що Гриб перебуває на межі життя і смерті.
"В очікуванні кремлівського судилища політв'язень Павло Гриб на межі життя та смерті. РФ ігнорує заклики надати українцю належну медичну допомогу. Судити важкохворого Павла у такому стані - поза межами гуманності та людяності. Якщо в Росії взагалі ще знають, що це таке", - заявив міністр.
Нагадаємо:
- 18 січня суд в Ростові-на-Дону проігнорував заяву Гриба про погане самопочуття і не переніс засідання, як просив українець.
- Батько Павла Ігор Гриб повідомляв, що стан здоров'я політв'язня Гриба погіршується, про що свідчать результати обстеження і що Павло практично втратив зір.
- Пізніше у коментарі "Настоящее Время", батько політв’язня заявив, що Павло помре, якщо йому терміново не зробити операцію.
- Павла Гриба викрали росіяни 24 серпня 2017 року на території Білорусі. За версією звинувачення, Гриб під тиском Стефана Капіноса схиляв російську школярку Тетяну Єршову з Сочі виготовити та підірвати вибухівку.
- ГПУ склала повідомлення про підозру російському слідчому, який фізичним та психологічним тиском примусив українця звести на себе наклеп. У грудні 2018 року Інтерпол за запитом РФ оголосив у розшук 20-річного громадянина України Стефана Капіноса, який є фігурантом справи Гриба.
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