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Прошу вас бути гуманними – Грибу на "судилищі" викликали швидку

П'ятниця, 1 лютого 2019, 13:20

Українському політв'язню в Росії Павлу Грибу  викликали швидку допомогу під час засідання незаконного суду, Гриб тримався за живіт і  заявив про погане самопочуття.

Про це 1 лютого пише "Громадське".

"Я прошу вас бути гуманними і відкласти засідання хоча б то на два дні, до наступного тижня", — сказав українець, тримаючись за живіт.

Відзначається, що суддя спершу зачитав довідку з СІЗО, у якій зазначений задовільний стан здоров'я політв'язня — "підстав для надання невідкладної допомоги та звільнення з-під варти немає", але погодився викликати швидку.

Гриб на засіданні розповів, що його вивозили до Обласного клінічного діагностичного центру, у якому порадили додатковий огляд спеціалістами.

За словами українця, його турбує біль в животі та голові.

Батько Гриба Ігор повідомив УП, що наступне засідання у справі відбудеться 4-5 лютого. 

За словами батька, російський суд не реагує на сторону захисту українця.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін написав у Twitter, що Гриб перебуває на межі життя і смерті.

"В очікуванні кремлівського судилища політв'язень Павло Гриб на межі життя та смерті. РФ ігнорує заклики надати українцю належну медичну допомогу. Судити важкохворого Павла у такому стані - поза межами гуманності та людяності. Якщо в Росії взагалі ще знають, що це таке", - заявив міністр.

Нагадаємо:

"Українська правда" у Threads

Теми: політв'язніРосія
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