Савченко перевели в Лук'янівське СІЗО - сестра

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Вівторок, 5 лютого 2019, 06:47

Народного депутата Надію Савченко перевели до Лук'янівського СІЗО у Києві.

Про це у Facebook повідомила її сестра Віра Савченко, посилаючись на Червоний хрест.

"Отже швидко, до виборів, хочуть сховати Надію з Києва", - написала вона.

Нагадаємо:

Українська правда

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Теми: Савченко Надія


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