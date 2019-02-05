Савченко перевели в Лук'янівське СІЗО - сестра
Народного депутата Надію Савченко перевели до Лук'янівського СІЗО у Києві.
Про це у Facebook повідомила її сестра Віра Савченко, посилаючись на Червоний хрест.
"Отже швидко, до виборів, хочуть сховати Надію з Києва", - написала вона.
Нагадаємо:
- Раніше документи для реєстрації кандидатом Надії Савченко подала лідер "Суспільно-політичної платформи Надії Савченко" Віра Савченко. Документи було подано без внесення грошової застави у розмірі 2,5 млн. грн.
- Володимира Рубана затримали 8 березня 2018 року у КПВВ на Донбасі з арсеналом зброї. Він віз зброю з окупованої території на підконтрольну частину України.
- Надію Савченко затримали 22 березня у Верховній Ради після того, як парламент зняв із неї недоторканність
- Савченко й Рубану інкримінують вчинення дій з метою насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, посягання на життя державного чи громадського діяча, готування до терористичного акту, сприяння терористичній організації та незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами.
- Савченко відкидає звинувачення і стверджує, що вела розмови про організацію терактів, аби ввести в оману владу – і осміяти її.
- Вона перебуває в СІЗО Києва і пройшла тестування на поліграфі ("детекторі брехні"). Їй загрожує покарання аж до довічного ув’язнення.
- У липні минулого року Апеляційний суд Києва відмовив захисту Савченко й Рубана, який просив передати справу від Шевченківського райсуду до Печерського райсуду столиці.
- 30 липня захисту розкрили матеріали справи для ознайомлення.
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