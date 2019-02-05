Савченко перевели в Лук'янівське СІЗО - сестра

Народного депутата Надію Савченко перевели до Лук'янівського СІЗО у Києві.

Про це у Facebook повідомила її сестра Віра Савченко, посилаючись на Червоний хрест.

"Отже швидко, до виборів, хочуть сховати Надію з Києва", - написала вона.

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