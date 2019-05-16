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Новини 16 травня: "Голос" Вакарчука, повернення Коломойського, дата інавгурації Зеленського

Четвер, 16 травня 2019, 21:20

Інавгурація Володимира Зеленського відбудеться 20 травня, Святослав Вакарчук заявив про створення політичної партії "Голос", в Україну з Ізраїлю прилетів олігарх Ігор Коломойський — новини, які були актуальні 16 травня.

Про інавгурацію Зеленського

Приведення до присяги новообраного президента Володимира Зеленського відбудеться 20 травня.

Радник Зеленського з політичних питань Дмитро Разумков заявив, що призначенням інавгурації на 20 травня частина депутатів вирішила "насолити українському народу" і створила проблеми для закордонних гостей.

Про партію Вакарчука

Музикант Святослав Вакарчук заявив про створення політичної партії "Голос" і намір балотуватися у Верховну Раду на осінніх виборах.

Співак також озвучив основні пріоритети "нової політики" анонсованої партії: інтереси громадян України – понад усе; екзистенційний вибір України – Європа; один закон для всіх; вільна економіка без олігархів; влада підзвітна громадянам України.

Про Коломойського

В Україну з Ізраїлю прилетів олігарх Ігор Коломойський. Він не був в Україні з червня 2017 року.

Коломойський прилетів в Україну у компанії народного депутата від партії "Відродження" Андрія Шипка і співвласника "95 кварталу" Тімура Міндіча.

Згодом олігарх вже прилетів до столиці України.

Про рейтинги

Партія "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя", "Блок Петра Порошенка "Солідарність" і ВО "Батьківщина" долають 5%-й бар'єр на парламентських виборах.

Про телеграм-канал "Української правди"

Щойно стало відомо, що у "Української правди" є телеграм-канал "УП. Кляті питання".

На нього підписано більше 13 тисяч людей і кількість підписників стрімко зростає.

Як повідомляють наші джерела, на каналі щось постійно пояснюють, з усього жартують майже у кожному пості, а ще відповідають на питання читачів.

Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.

Про інші важливі новини

Верховна Рада відклала термін набуття чинності закону про запровадження штрафів за керування нерозмитненими автомобілями на три місяці — до 24 серпня 2019 року.

Заступник голови адміністрації президента Костянтин Єлісєєв, який займався зовнішньою політикою, подав у відставку. А перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко повідомила, що написала заяву про звільнення з посад уповноваженого президента з мирного врегулювання ситуації на Донбасі, представника України в гуманітарній підгрупі.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом можливого отримання хабарів народним депутатом Сергієм Лещенком.

Внаслідок обстрілів бойовиків на сході України один військовослужбовець Операції об’єднаних сил загинув, ще один отримав поранення.

Предстоятель помісної церкви України митрополит Епіфаній заявив, що звинувачення у тому, що за ним хтось стоїть, а також те, що він намагався відправити на спочинок почесного патріарха Філарета неправдиві.

Українська правда

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Теми: ВакарчуквибориКоломойськийЗеленськийінавгурація
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