Новини 16 травня: "Голос" Вакарчука, повернення Коломойського, дата інавгурації Зеленського

Інавгурація Володимира Зеленського відбудеться 20 травня, Святослав Вакарчук заявив про створення політичної партії "Голос", в Україну з Ізраїлю прилетів олігарх Ігор Коломойський — новини, які були актуальні 16 травня.

Про інавгурацію Зеленського

Приведення до присяги новообраного президента Володимира Зеленського відбудеться 20 травня.

Радник Зеленського з політичних питань Дмитро Разумков заявив, що призначенням інавгурації на 20 травня частина депутатів вирішила "насолити українському народу" і створила проблеми для закордонних гостей.

Про партію Вакарчука

Музикант Святослав Вакарчук заявив про створення політичної партії "Голос" і намір балотуватися у Верховну Раду на осінніх виборах.

Співак також озвучив основні пріоритети "нової політики" анонсованої партії: інтереси громадян України – понад усе; екзистенційний вибір України – Європа; один закон для всіх; вільна економіка без олігархів; влада підзвітна громадянам України.

Про Коломойського

В Україну з Ізраїлю прилетів олігарх Ігор Коломойський. Він не був в Україні з червня 2017 року.

Коломойський прилетів в Україну у компанії народного депутата від партії "Відродження" Андрія Шипка і співвласника "95 кварталу" Тімура Міндіча.

Згодом олігарх вже прилетів до столиці України.

Про рейтинги

Партія "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя", "Блок Петра Порошенка "Солідарність" і ВО "Батьківщина" долають 5%-й бар'єр на парламентських виборах.

Про телеграм-канал "Української правди"

Щойно стало відомо, що у "Української правди" є телеграм-канал "УП. Кляті питання".

На нього підписано більше 13 тисяч людей і кількість підписників стрімко зростає.

Як повідомляють наші джерела, на каналі щось постійно пояснюють, з усього жартують майже у кожному пості, а ще відповідають на питання читачів.

Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.

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