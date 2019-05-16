Новости 16 мая: "Голос" Вакарчука, возвращение Коломойского, дата инаугурации Зеленского

Инаугурация Владимира Зеленского состоится 20 мая, Святослав Вакарчук заявил о создании политической партии "Голос", в Украину из Израиля прилетел олигарх Игорь Коломойский – новости, которые были Актуальные 16 мая.

Об инавгурации Зеленского

Приведение к присяге новоизбранного президента Владимира Зеленского состоится 20 мая.

Советник Зеленского по политическим вопросам Дмитрий Разумков заявил, что назначением инаугурации на 20 мая часть депутатов решила "насолить украинскому народу" и создала проблемы для зарубежных гостей.

О партии Вакарчука

Музыкант Святослав Вакарчук заявил о создании политической партии "Голос" и намерении баллотироваться в Верховную Раду на осенних выборах.

Певец также озвучил основные приоритеты "новой политики" анонсированной партии: интересы граждан Украины - прежде всего; экзистенциальный выбор Украины - Европа; один закон для всех; свободная экономика без олигархов; власть подотчетна гражданам Украины.

О Коломойском

В Украину из Израиля прилетел олигарх Игорь Коломойский. Он не был в Украине с июня 2017 года.

Коломойский прилетел в Украину в компании народного депутата от партии "Возрождение" Андрея Шипко и совладельца "95 квартала" Тимура Миндича.

Позже олигарх уже прилетел в столицу Украины.

О рейтингах

Партия "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Блок Петра Порошенко "Солидарность" и ВО "Батькивщина" преодолевают 5%-й барьер на парламентских выборах.

О Telegram-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" есть телеграмм канал "УП. Кляті питання". На него подписано более 8000 человек и количество подписчиков стремительно растет.

Как сообщают наши источники, на канале что-то постоянно объясняют, со всего шутят почти в каждом посте, а еще отвечают на вопросы читателей.

Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

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