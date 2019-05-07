Луценко дав пораду Зеленському щодо питання з розпуском Ради

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що вважає недоцільним розпуск парламенту, зокрема, через юридичні колізії, і рекомендував новообраному президенту Володимиру Зеленському шанувати демократію і Конституцію.

Про це він розповів журналістам, передає "Укрінформ".

"Щодо розпуску парламенту... в юридичному співтоваристві є дві точки зору на цю проблему — закон прописаний достатньо нечітко. Він говорить про дату, яка пов'язана з набуттям статусу новообраного парламенту. Дехто рахує це від дня офіційного оголошення результатів виборів, дехто від дня присяги новообраних депутатів. Тому є розбіжності в даті від якої відраховується піврічний імунітет від розпуску парламенту", - сказав генпрокурор.

За його словами, про це мають дебатувати або в команді адміністрації новообраного президента, або у Верховній раді, або в судах.

"Я особисто рекомендував би шанувати демократію і Конституцію. Вона передбачає розподіл гілок влади і певну спадковість. Революційні потрясіння потрібні тоді, коли в країні є диктатура", - сказав Луценко.

Він зазначив, що вважає недоцільним, коли вибори президента розглядаються як перший крок до "чергового обрання нового парламенту" і додав, що обрання президента України відтепер не означає гарантованого 5-річного курсу, одноосібно визначеного цією людиною.

"На відміну від обрання, наприклад, Кучми чи Януковича. Тепер саме баланс влади президента і парламенту визначає розвиток країни. Таким шляхом йдуть усі демократичні країни світу. І нам не варто винаходити велосипед, якщо навіть комусь на ньому зручно їздити на роботу," - сказав Луценко.

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