Луценко дав пораду Зеленському щодо питання з розпуском Ради
Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що вважає недоцільним розпуск парламенту, зокрема, через юридичні колізії, і рекомендував новообраному президенту Володимиру Зеленському шанувати демократію і Конституцію.
Про це він розповів журналістам, передає "Укрінформ".
"Щодо розпуску парламенту... в юридичному співтоваристві є дві точки зору на цю проблему — закон прописаний достатньо нечітко. Він говорить про дату, яка пов'язана з набуттям статусу новообраного парламенту. Дехто рахує це від дня офіційного оголошення результатів виборів, дехто від дня присяги новообраних депутатів. Тому є розбіжності в даті від якої відраховується піврічний імунітет від розпуску парламенту", - сказав генпрокурор.
За його словами, про це мають дебатувати або в команді адміністрації новообраного президента, або у Верховній раді, або в судах.
"Я особисто рекомендував би шанувати демократію і Конституцію. Вона передбачає розподіл гілок влади і певну спадковість. Революційні потрясіння потрібні тоді, коли в країні є диктатура", - сказав Луценко.
Він зазначив, що вважає недоцільним, коли вибори президента розглядаються як перший крок до "чергового обрання нового парламенту" і додав, що обрання президента України відтепер не означає гарантованого 5-річного курсу, одноосібно визначеного цією людиною.
"На відміну від обрання, наприклад, Кучми чи Януковича. Тепер саме баланс влади президента і парламенту визначає розвиток країни. Таким шляхом йдуть усі демократичні країни світу. І нам не варто винаходити велосипед, якщо навіть комусь на ньому зручно їздити на роботу," - сказав Луценко.
Нагадаємо:
- Новообраний президент Володимир Зеленський на зустрічі з керівниками фракцій парламенту 4 травня запропонував дату інавгурації 19 травня.
- При цьому Зеленський заявив, що говорити про розпуск Верховної Ради ще зарано, оскільки повноважень президента він ще не має.
- За Конституцією президент має право розпустити Верховну Раду і призначити позачергові вибори, але не менше ніж за півроку до закінчення терміну повноважень парламенту. Чергові вибори Ради призначені на 27 жовтня.
- Раніше Зеленський заявляв, що в разі перемоги на виборах планує подати закон про імпічмент, а про розпуск Верховної Ради буде думати.
- 22 квітня спікер Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що зараз немає підстав для розпуску парламенту, а після 27 травня їх і не зможе виникнути.
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