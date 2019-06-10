Новини 10 червня: Партійні списки, нові рейтинги, мітинг під АП

Ряд політичних сил опублікували списки перед виборами, згідно з новими рейтингами, до Ради проходять чотири партії, ще три – на межі — новини, які були актуальні 10 червня.

Про партійні списки

Партія "Батьківщина" оприлюднила лише першу п’ятірку свого списку перед виборами.

Партія "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка також представила осіб свого списку – аж 168 людей.

До списку "Радикальної партії" на позачергових виборах до Верховної Ради, крім нардепів цієї політсили, також входять депутати від партії "Народний фронт".

А от першу десятку списку партії "Опозиційний блок" очолив нардеп Євген Мураєв, також у списку мери Харкова, Одеси, Запоріжжя, Маріуполя і Ужгорода.

Про рейтинги

Результати роллінгового дослідження, проведеного Центром "Соціальний моніторинг" і Українським інститутом соціальних досліджень ім.А.Яременко свідчать, що "Слугу народу" готові підтримати 43,1% респондентів серед тих, хто визначився, і буде голосувати, "Опозиційну платформу - За життя" - 11,7%, "Європейську солідарність" - 9,2%, ВО "Батьківщина" - 9,1% опитаних.

З урахуванням похибки вибірки також мають шанси подолати 5% бар'єр партія "Голос", за яку готові проголосувати 4,9% опитаних, партія "Сила і честь" - 4,7% і "Громадянська позиція - 3,6%.

А от результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, показують трохи більші цифри.

Про АП, ГПУ, Медведчука та Бойка

В Адміністрації президента не розуміють, чим керувався генеральний прокурор Юрій Луценко, коли зареєстрував 3 кримінальні справи після засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську, але не ввідреагував на візит Бойка та Медведчука до Росії.

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