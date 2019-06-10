Новости 10 июня: Партийные списки, новые рейтинги, митинг под АП

Ряд политических сил опубликовали списки перед выборами, согласно новым рейтингам, в Раду проходят четыре партии, еще три - на грани – новости, которые были актуальны 10 июня.

О партийных списках

Партия "Батькивщина" обнародовала только первую пятерку своего списка перед выборами.

Партия "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко также представила людей своего списка – аж 168 человек.

В список "Радикальной партии" на внеочередных выборах в Верховную Раду, кроме нардепов этой политсилы, также входят депутаты от партии "Народный фронт".

А вот Первую десятку списка партии "Оппозиционный блок" возглавил нардеп Евгений Мураев, также в списке мэры Харькова, Одессы, Запорожья, Мариуполя и Ужгорода.

О рейтингах

Результаты роллингового исследования, проведенного Центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований им.А.Яременко свидетельствуют, что "Слугу народа" готовы поддержать 43,1% респондентов среди тех, кто определился, и будет голосовать, "Оппозиционная платформу - За жизнь" - 11,7%, "Европейскую солидарность" - 9,2%, ВО "Батькивщина "- 9,1% опрошенных.

С учетом погрешности выборки также имеют шансы преодолеть 5% барьер партия "Голос", за которую готовы проголосовать 4,9% опрошенных, партия "Сила и честь" - 4,7% и "Гражданская позиция - 3,6 %.

А вот результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии показывают немного большие цифры.

Об АП, ГПУ, Медведчуке и Бойко

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