Новости 10 июня: Партийные списки, новые рейтинги, митинг под АП

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Понедельник, 10 июня 2019, 21:22

Ряд политических сил опубликовали списки перед выборами, согласно новым рейтингам, в Раду проходят четыре партии, еще три - на грани – новости, которые были актуальны 10 июня.

О партийных списках

Партия "Батькивщина" обнародовала только первую пятерку своего списка перед выборами.

Партия "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко также представила людей своего списка – аж 168 человек.

В список "Радикальной партии" на внеочередных выборах в Верховную Раду, кроме нардепов этой политсилы, также входят депутаты от партии "Народный фронт".

А вот Первую десятку списка партии "Оппозиционный блок" возглавил нардеп Евгений Мураев, также в списке мэры Харькова, Одессы, Запорожья, Мариуполя и Ужгорода.

О рейтингах

Результаты роллингового исследования, проведенного Центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований им.А.Яременко свидетельствуют, что "Слугу народа" готовы поддержать 43,1% респондентов среди тех, кто определился, и будет голосовать, "Оппозиционная платформу - За жизнь" - 11,7%, "Европейскую солидарность" - 9,2%, ВО "Батькивщина "- 9,1% опрошенных.

С учетом погрешности выборки также имеют шансы преодолеть 5% барьер партия "Голос", за которую готовы проголосовать 4,9% опрошенных, партия "Сила и честь" - 4,7% и "Гражданская позиция - 3,6 %.

А вот результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии показывают немного большие цифры.

Об АП, ГПУ, Медведчуке и Бойко

В Администрации Зеленского не понимают, чем руководствовался генеральный прокурор Юрий Луценко, когда зарегистрировал 3 уголовных дела после заседания Трехсторонней контактной группы в Минске, но проигнорировал визит Бойко и Медведчука в Россию.

В Генеральной прокуратуре на это ответили, что дела о государственной измене – подследственность СБУ.

О других важных новостях

В понедельник вечером на акции "Остановим капитуляцию" под Администрацией президента произошла потасовка. Несколько тысяч человек, среди которых ветераны, волонтеры, блогеры вышли с плакатами "Нет капитуляции".

Президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Василия Бедрия с должности начальника управления Службы безопасности в Ровенской области.

А еще Зеленский настаивает на увольнении всех председателей областных государственных администраций.

Опасности для снабжения питьевой водой жителей населенных пунктов в бассейне реки Рось после утечки химикатов нет, показатели качества в пределах допустимой нормы.

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