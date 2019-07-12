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Новини 12 липня: люстрація і ув’язнення нацгвардійця

П'ятниця, 12 липня 2019, 20:54

Зеленський запропонував проект люстраційного закону та суд Італії засудив нацгвардійця — новини, які були актуальні 12 липня.

Про люстраційний закон

Президент Зеленський опублікував текст законопроекту про очищення влади, який передбачає масову люстрацію представників влади за часів президентства Петра Порошенка. Згідно із законом люстровані чиновники не зможуть обиратись президентом, народним депутатом, бути заступником голови Верховної Ради, особи, які підпадають під люстрацію не зможуть бути адвокатами, а також обіймати державні посади до 2024 року.

А ще, Зеленський запропонував виключити норму про те, що люстрація не поширюється на виборні посади.

На закон вже відреагував Порошенко і назвав це доказом "проросійського реваншизму". В партії "Голос" кажуть, що не підтримують ініціативу президента, посли країн "Великої сімки" розкритикували ідею Зеленського, а міністр закордонних справ сказав, що у разі ухвалення в українській політиці залишиться дві людини — Зеленський і Медведчук.


Про суд над нацгвардійцем

Суд італійського міста Павія визнав винним нацгвардійця Віталія Марківа, якого звинуватили у причетності до вбивства італійського фотографа Андреа Роккеллі на Донбасі у 2014 році. Марківа засудили до 24 років ув'язнення. Італійська сторона відмовилася від проведення слідчих дій на місці події, а також проігнорувала пропозиції України щодо створення спільної слідчої групи, які лунали після арешту Марківа.

Віталій вранці 12 липня виступив із останнім словом, сказавши, що є українським військовим, простим солдатом, патріотом, і додав, що завжди захищатиме Україну.

Про інші важливі новини

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"Українська правда" в Threads

Теми: люстраціяІталіяНацгвардіяв'язниця
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