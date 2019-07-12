Новости 12 июля: люстрация и заключения нацгвардийца

Зеленский предложил проект люстрационного закона и суд Италии приговорил нацгвардийца - новости, которые были актуальны 12 июля.

О люстрационном законе



Президент Зеленский опубликовал текст законопроекта об очищении власти, предусматривающий массовую люстрацию представителей власти во времена президентства Петра Порошенко. Согласно закону люстрированные чиновники не смогут избираться президентом, народным депутатом, быть заместителем председателя Верховной Рады, лица, подпадающие под люстрацию не смогут быть адвокатами, а также занимать государственные должности до 2024 года.

А еще, Зеленский предложил исключить норму о том, что люстрация не распространяется на выборные должности.

На закон уже отреагировал Порошенко и назвал это доказательством "пророссийского реваншизма". В партии "Голос" говорят, что не поддерживают инициативу президента, послы стран "Большой семерки" раскритиковали идею Зеленского, а министр иностранных дел сказал, что в случае принятия в украинской политике останется два человека - Зеленский и Медведчук.

О суде над нацгвардийцем

Суд итальянского города Павия признал виновным нацгвардейца Виталия Маркива, которого обвинили в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году. Маркива приговорили к 24 годам заключения.



Итальянская сторона отказалась от проведения следственных действий на месте происшествия, а также проигнорировала предложения Украины о создании совместной следственной группы, звучавшие после ареста Маркива.



Виталий утром 12 июля выступил с последним словом, сказав, что является украинским военным, простым солдатом, патриотом, и добавил, что всегда будет защищать Украину.

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