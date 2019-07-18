Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У роковини вбивства Шеремета пройдуть акції "Хто вбив Павла? Три роки без відповіді"

Четвер, 18 липня 2019, 13:48

20 липня у Києві та Мінську відбудуться акції до третіх роковин вбивства журналіста Павла Шеремета, яке досі не розслідуване.

"20 липня 2016 року у центрі Києва було вбито нашого колегу та друга Павла Шеремета. І президент, і міністр внутрішніх справ, і голова Національної поліції називали розкриття цього злочину справою честі. Через три роки ми так і не знаємо ані імена виконавців, ані замовників вбивства", - йдеться в анонсі події "Української правди", де працював Шеремет.

Акція розпочнеться о 8:00 на перехресті вулиць Івана Франка та Богдана Хмельницького, де три роки тому підірвали автомобіль журналіста.

"20 липня ми згадуємо свого колегу та вимагаємо звіту правоохоронців щодо розслідування цього злочину", - йдеться в анонсі.

Після акції усіх охочих запрошують на перегляд розслідування журналістів "Слідство.Інфо "Вбивство Павла" у кінотеатрі "Ліра". 

 

Також акція до 3 річниці вбивства пройде на Північному цвинтарі під Мінськом.

"20 липня минає три роки, як з нами немає Павла Шеремета. Сміливого репортера і автора, харизматичного ведучого, досвідченого керівника, редактора і вчителя. Чи дізнаємося ми правду про вбивство? Невідомо. Але пам'ять про Павла будемо зберігати вічно", - повідомляє ГО "Білоруська асоціація журналістів".

Акція розпочнеться о 12:00 біля могили Шеремета.

Читайте також: 2 роки без Павла 

Пал Героїч, ви завжди з нами 

Зі світлої сторони. "Українська правда" згадує Павла Шеремета

Нагадаємо:

  • Один з керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.
  • Слідство схиляється до версії про професійні мотиви убивства, але за три роки ні організаторів, ні виконавців вибуху не встановило.
  • Поліція кваліфікувала вбивство за статтею "умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб".
  • Журналісти "Слідство.Інфо" у документальному фільмі "Вбивство Павла", спираючись на записи камер спостереження в районі вибуху, встановили: вибухівку вночі заклала під авто жінка, її прикривав чоловік. Зловмисники перебували поруч із місцем вибуху і вранці 20 липня.
  • Крім того, тієї ночі під будинком, де жив Шеремет, стояли підозрілі червоний "Мерседес" і сіра "Шкода". Водій останньої Ігор Устименко виявився колишнім працівником СБУ. У Службі безпеки заявили, що він не виконував завдань відомства. Втім, Устименка допитали.
  • Потім у поліції визнали, що припустилися помилок при розслідуванні вбивства Шеремета.
  • Комітет захисту журналістів (CPJ) констатував, що за рік розслідування вбивства Шеремета не дало результатів – і запропонував провести міжнародне розслідування. Там не виключають, що до вбивства Шеремета можуть бути причетні влади Білорусі, Росії й України.
  • П’ятий президент Петро Порошенко на початку розслідування називав його справою честі поліції й обіцяв зробити все, щоб винних покарали. У травні 2017 року президент зізнався, що чекав кращого результату.
  • У вересні 2017 року стало відомо, що головне слідче управління Нацполіції засекретило всі судові рішення у справі про вбивство Павла Шеремета задля захисту життя осіб, "які беруть участь у кримінальному судочинстві".
  • У Центрі дослідження корупції й організованої злочинності вважають, що до вбивства журналіста Павла Шеремета причетна українська влада.
  • У лютому 2018 року редактор-засновник "Української правди" Олена Притула виступила з вимогою до генпрокурора Юрія Луценка розслідувати загибель журналіста УП Павла Шеремета у 2016 році як терористичний акт.  
  • 13 квітня 2018 року заступник глави СБУ Віктор Кононенко констатував, що за майже 2 роки розслідування слідство не має реальної доказової бази у справі про вбивство Шеремета.   
  • У серпні 2018 року у ГПУ заявили, що не знайшли підстав вважати вбивство Шеремета терактом.
  • Цивільна дружина Шеремета Олена Притула звернулась до суду зі скаргою, в якій вимагає визнати її потерпілою та перекваліфікувати справу на теракт.
  • У червні 2019 року Міжнародна організація "Комітет захисту журналістів" (CPJ) закликала президента Володимира Зеленського притягнути до відповідальності винних у вбивстві журналіста Павла Шеремета та допомогти звільнити низку журналістів із місць несвободи.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Справа Шереметавбивство
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Усі новини...
Справа Шеремета
Суд у справі вбивства Шеремета через 3 роки починається з початку
6 років після вбивства Шеремета: під час війни суд зупинився, всі обвинувачені на свободі
Суд продовжив нічний домашній арешт Антоненку, але дозволив зняти електронний браслет
Останні новини
16:50
Про упередження щодо ЛГБТ. Вийшов трейлер комедії "Уроки толерантності"
16:45
Лідери головних партійних груп ЄС просять Брюссель не "розморожувати" мільярди для Угорщини
16:33
Голова Євроради перед самітом ЄС закликав виконати зобов’язання перед Україною
16:32
Вирощування ялинок на фермах може допомогти дикій природі – екологи
16:17
інфографікаАмериканські компанії найбільше допомагають Росії робити зброю
16:10
"Хабар через паркан": справу нардепки Марченко передали в суд
16:05
Канабіс у 1,5 раза підвищує ризик деяких ускладнень під час вагітності: дослідження
15:51
Шольц: Другу систему Patriot від Німеччини розгорнуть в Україні ще цього року
15:50
фотоУ Києві підготували пересувні котельні на випадок відсутності обігріву через обстріли
15:35
відеоКомандувач Повітряних сил показав, як "Шахед" збивають "Іглою" з тепловізійним обладнанням
Усі новини...
Реклама: