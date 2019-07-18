20 липня у Києві та Мінську пройдуть акції до третьої річниці вбивства журналіста Павла Шеремета, яке досі не розслідуване.

"20 липня 2016 року у центрі Києва було вбито нашого колегу та друга Павла Шеремета. І президент, і міністр внутрішніх справ, і голова Національної поліції називали розкриття цього злочину справою честі. Через три роки ми так і не знаємо ані імена виконавців, ані замовників вбивства", - йдеться в анонсі події "Української правди", де працював Шеремет.

Акція розпочнеться о 8:00 на перехресті вулиць Івана Франка та Богдана Хмельницького, де три роки тому підірвали автомобіль журналіста.

"20 липня ми згадуємо свого колегу та вимагаємо звіту правоохоронців щодо розслідування цього злочину", - йдеться в анонсі.

Після акції усіх охочих запрошують на перегляд розслідування журналістів "Слідство.Інфо "Вбивство Павла" у кінотеатрі "Ліра".

Також акція до 3 річниці вбивства пройде на Північному цвинтарі під Мінськом.

"20 липня минає три роки, як з нами немає Павла Шеремета. Сміливого репортера і автора, харизматичного ведучого, досвідченого керівника, редактора і вчителя. Чи дізнаємося ми правду про вбивство? Невідомо. Але пам'ять про Павла будемо зберігати вічно", - повідомляє ГО "Білоруська асоціація журналістів".

Акція розпочнеться о 12:00 біля могили Шеремета.

Читайте також: 2 роки без Павла

Пал Героїч, ви завжди з нами

Зі світлої сторони. "Українська правда" згадує Павла Шеремета

Нагадаємо: