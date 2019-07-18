В годовщину убийства Шеремета пройдут акции "Кто убил Павла? Три года без ответа"

20 июля в Киеве и Минске пройдут акции к третьей годовщине убийства журналиста Павла Шеремета, которое до сих пор не расследовано.

"20 июля 2016 года в центре Киева был убит наш коллега и друг Павел Шеремет. И президент, и министр внутренних дел, и глава Национальной полиции называли раскрытие преступления делом чести. Через три года мы так и не знаем имен ни исполнителей, ни заказчиков убийства", - говорится в анонсе события "Украинской правды", где работал Шеремет.

Акция начнется в 8:00 на перекрестке улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого, где три года назад взорвали автомобиль журналиста.

"20 июля мы вспоминаем своего коллегу и требуем отчета правоохранителей по расследованию этого преступления", - говорится в анонсе.

После акции всех желающих приглашают на просмотр расследования журналистов "Слидство.Инфо" "Убийство Павла" в кинотеатре "Лира".

Также акция до 3 годовщины убийства пройдет на Северном кладбище под Минском.

"20 июля исполнится три года, как с нами нет Павла Шеремета. Смелого репортера и автора, харизматичного ведущего, опытного руководителя, редактора и учителя. Узнаем ли мы правду об убийстве? Неизвестно. Но память о Павле будем хранить вечно", - сообщает ОО "Белорусская ассоциация журналистов".

Акция начнется в 12:00 возле могилы Шеремета.

Читайте также: 2 года без Павла

Пал Героич, вы всегда с нами

Со светлой стороны. "Украинская правда" вспоминает Павла Шеремета

Напомним: