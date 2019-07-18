В годовщину убийства Шеремета пройдут акции "Кто убил Павла? Три года без ответа"
20 июля в Киеве и Минске пройдут акции к третьей годовщине убийства журналиста Павла Шеремета, которое до сих пор не расследовано.
"20 июля 2016 года в центре Киева был убит наш коллега и друг Павел Шеремет. И президент, и министр внутренних дел, и глава Национальной полиции называли раскрытие преступления делом чести. Через три года мы так и не знаем имен ни исполнителей, ни заказчиков убийства", - говорится в анонсе события "Украинской правды", где работал Шеремет.
Акция начнется в 8:00 на перекрестке улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого, где три года назад взорвали автомобиль журналиста.
"20 июля мы вспоминаем своего коллегу и требуем отчета правоохранителей по расследованию этого преступления", - говорится в анонсе.
После акции всех желающих приглашают на просмотр расследования журналистов "Слидство.Инфо" "Убийство Павла" в кинотеатре "Лира".
Также акция до 3 годовщины убийства пройдет на Северном кладбище под Минском.
"20 июля исполнится три года, как с нами нет Павла Шеремета. Смелого репортера и автора, харизматичного ведущего, опытного руководителя, редактора и учителя. Узнаем ли мы правду об убийстве? Неизвестно. Но память о Павле будем хранить вечно", - сообщает ОО "Белорусская ассоциация журналистов".
Акция начнется в 12:00 возле могилы Шеремета.
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Со светлой стороны. "Украинская правда" вспоминает Павла Шеремета
Напомним:
- Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
- Следствие склоняется к версии о профессиональных мотивах убийства, но за три года ни организаторов, ни исполнителей взрыва не установило.
- Полиция квалифицировала убийство по статье "умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц".
- Журналисты "Слидство.Инфо" в документальном фильме "Убийство Павла", опираясь на записи камер наблюдения в районе взрыва, установили: взрывчатку ночью заложила под авто женщина, ее прикрывал мужчина. Злоумышленники находились рядом с местом взрыва и утром 20 июля.
- Кроме того, в ту ночь под домом, где жил Шеремет, стояли подозрительные красный "Мерседес" и серая "Шкода". Водитель последней Игорь Устименко оказался бывшим сотрудником СБУ. В Службе безопасности заявили, что он не выполнял задач ведомства. Однако Устименко допросили.
- Затем в полиции признали, что допустили ошибки при расследовании убийства Шеремета.
- Комитет защиты журналистов (CPJ) констатировал, что за год расследование убийства Шеремета не дало результатов – и предложил провести международное расследование. Там не исключают, что к убийству Шеремета могут быть причастны власти Беларуси, России и Украины.
- В начале расследования пятый президент Петр Порошенко называл его делом чести полиции и обещал сделать все, чтобы виновных наказали. В мае 2017 года президент признался, что ждал лучшего результата.
- В сентябре 2017 года стало известно, что главное следственное управление Нацполиции засекретило все судебные решения по делу об убийстве Павла Шеремета для защиты жизни лиц, "которые участвуют в уголовном судопроизводстве".
- В Центре исследования коррупции и организованной преступности считают, что к убийству журналиста Павла Шеремета причастна украинская власть.
- В феврале 2018 года редактор-основатель "Украинской правды" Алена Притула выступила с требованием к генпрокурору Юрию Луценко расследовать гибель Павла Шеремета как террористический акт.
- 13 апреля 2018 года заместитель главы СБУ Виктор Кононенко констатировал, что за почти 2 года расследования следствие не имеет реальной доказательной базы по делу об убийстве Шеремета.
- В августе 2018 года в ГПУ заявили, что не нашли оснований считать убийство Шеремета терактом.
- Гражданская жена Шеремета Алена Притула обратилась в суд с жалобой, в которой требует признать ее потерпевшей и переквалифицировать дело на теракт.
- В июне 2019 года Международная организация "Комитет защиты журналистов" (CPJ) призвала президента Владимира Зеленского привлечь к ответственности виновных в убийстве журналиста Павла Шеремета и помочь освободить ряд журналистов из мест несвободы.