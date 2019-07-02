В РФ ще одному військовополоненому моряку висунули остаточні звинувачення

Російська ФСБ висунула військовополоненому українському моряку Денису Гриценку остаточні звинувачення.

Про це адвокат захоплених Росією у полон українських моряків Микола Полозов написав у facebook.

"Під час слідчих дій Денис Гриценко і його адвокати були ознайомлені з результатом проведеної комісійної ситуаційної судової експертизи. Крім того, стосовно Дениса Гриценка було проведено додатковий допит, під час якого він повідомив відомості, передбачені статтею 17 ІІІ Женевської конвенції. Під час допиту захист долучив завірену копію резолюції ПАРЄ 2292 від 26.06.2019 з перекладом, в якій, згідно з пунктом 13.1, міститься вимога про звільнення 24 українських військових моряків", - повідомив адвокат.

"Також, під час слідчих дій Денису Гриценку пред'явили звинувачення в остаточній редакції", - зазначив Полозов.

Він також повідомив, що полонений українець почувається задовільно і в умовах СІЗО підтримує себе у фізичній формі.

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Нагадуємо:

25 листопада 2018 року у Керченській протоці російські військові обстріляли і захопили українські катери "Бердянськ" та "Нікополь", а також буксир "Яни Капу" з екіпажами, які прямували з Одеси до Маріуполя. Троє українських моряків під час атаки росіян зазнали поранень.

Окупаційні "суди" у Криму заарештували 24 українських військових, їх було перевезено до російського СІЗО "Лефортово".

Полоненим українцям пред'явили звинувачення за ч.3 ст.322 КК Росії (незаконне перетинання кордону), їм загрожує до 6 років позбавлення волі.

25 травня 2019 року постійно діючий трибунал, створений у відповідності до Конвенції ООН з морського права, задовольнив ключову вимогу України у справі про тимчасові заходи, які має здійснити Росія та зобов’язав РФ відпустити захоплених моряків.

25 червня прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що питання про долю затриманих у Керченській протоці українських моряків перебуває за межами юрисдикції Міжнародного трибуналу ООН з морського права, тож РФ відмовляється виконувати його наказ.