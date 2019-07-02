В РФ еще одному военнопленному моряку предъявили окончательные обвинения
Российская ФСБ выдвинула военнопленному украинскому моряку Денису Гриценко окончательные обвинения.
Об этом адвокат захваченных Россией в плен украинских моряков Николай Полозов написал в facebook.
"Во время следственных действий Денис Гриценко и его адвокаты были ознакомлены с результатом проведенной комиссионной ситуационной судебной экспертизы. Кроме того, в отношении Дениса Гриценко был проведен дополнительный допрос, во время которого он сообщил сведения, предусмотренные статьей 17 III Женевской конвенции. Во время допроса защита приобщила заверенную копию резолюции ПАСЕ 2292 от 26.06.2019 с переводом, в которой, согласно пункту 13.1, содержится требование об освобождении 24 украинских военных моряков", - сообщил адвокат.
"Также, во время следственных действий Денису Гриценко предъявили обвинение в окончательной редакции", - отметил Полозов.
Он также сообщил, что пленный украинец чувствует себя удовлетворительно и в условиях СИЗО поддерживает себя в физической форме.
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Напомним:
- 25 ноября 2018 года в Керченском проливе российские военные обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. Трое украинских моряков во время атаки россиян получили ранения.
- Оккупационные "суды" в Крыму арестовали 24 украинских военных, они были перевезены в российское СИЗО "Лефортово".
- Пленным украинцам предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозит до 6 лет лишения свободы.
- 25 мая 2019 года постоянно действующий суд, созданный в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, удовлетворил ключевое требование Украины по делу о временных мерах, которые должен осуществить Россия и обязал РФ отпустить захваченных моряков.
- 25 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос о судьбе задержанных в Керченском проливе украинских моряков находится за пределами юрисдикции Международного трибунала ООН по морскому праву, в связи с чем в РФ отказываются выполнять его приказ.
- 28 июня Следственное управление ФСБ РФ предъявило восьми военнопленным украинским морякам обвинение в окончательной редакции по ч. 3 ст. 322 УК РФ "Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации, совершенное организованной группой".
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