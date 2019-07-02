В РФ еще одному военнопленному моряку предъявили окончательные обвинения

Российская ФСБ выдвинула военнопленному украинскому моряку Денису Гриценко окончательные обвинения.

Об этом адвокат захваченных Россией в плен украинских моряков Николай Полозов написал в facebook.

"Во время следственных действий Денис Гриценко и его адвокаты были ознакомлены с результатом проведенной комиссионной ситуационной судебной экспертизы. Кроме того, в отношении Дениса Гриценко был проведен дополнительный допрос, во время которого он сообщил сведения, предусмотренные статьей 17 III Женевской конвенции. Во время допроса защита приобщила заверенную копию резолюции ПАСЕ 2292 от 26.06.2019 с переводом, в которой, согласно пункту 13.1, содержится требование об освобождении 24 украинских военных моряков", - сообщил адвокат.

"Также, во время следственных действий Денису Гриценко предъявили обвинение в окончательной редакции", - отметил Полозов.

Он также сообщил, что пленный украинец чувствует себя удовлетворительно и в условиях СИЗО поддерживает себя в физической форме.

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