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Зеленський: Ми працюємо вдень і вночі, щоб повернути моряків

Неділя, 7 липня 2019, 09:52
Зеленський: Ми працюємо вдень і вночі, щоб повернути моряків
Twitter Зеленського

Президент Володимир Зеленський запевняє, що він та його команда роблять усе можливе для якнайшвидшого звільнення утримуваних у полоні в РФ українських військових моряків.

Про це він заявив у неділю в Одесі під час участі в заходах з нагоди дня ВМС України і початку українсько-американських командно-штабних навчань "Сі Бриз-2019", передає "Інтерфакс-Україна".

 

"Сьогодні тут присутні сім'ї наших полонених моряків, і я вклоняюся вам за вашу мужність і витримку. Не буду багато говорити. Повірте, ми працюємо і вдень, і вночі, щоб повернути наших моряків додому. І я особисто роблю все, щоб слова про повернення нарешті перетворилися на міцні обійми з вашими хлопцями", - сказав президент.

 

Зеленський також привітав учасників навчань "Сі Бриз" та наголосив на підтримці міжнародних партнерів у зміцненні ВМС України.

Він зазначив, що в навчаннях беруть участь близько 3 тисяч військовослужбовців з 19 країн світу.

Пізніше прес-служба президента повідомила, що Зеленський також вручив сімом українським військовим морякам державні нагороди.

Відзнаки отримали лейтенант Руслан Люшуков, капітан 2-го рангу Володимир Бельський, капітан-лейтенант Василь Гирба, капітан 2-го рангу Андрій Агапітов, капітан 1-го рангу Анатолій Квасов, капітан 3-го рангу В'ячеслав Симоненко та мічман Данило Махівський.

Крім того, Зеленський взяв участь у церемонії присвоєння почесного найменування "Імені контр-адмірала Михайла Білинського" 36-й окремій бригаді морської піхоти, а також "Імені віце-адмірала Володимира Безкоровайного" – Військово-морському ліцею.

Президент також відвідав місця стоянки фрегата "Торонто" ВМС Канади, есмінця "Дункан" ВМС Великої Британії, українського десантно-штурмового катера "Станіслав", а також фрегата "Гетьман Сагайдачний" ВМС Збройних сил України.

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Нагадуємо:

  • 25 листопада 2018 року у Керченській протоці російські військові обстріляли і захопили українські катери "Бердянськ" та "Нікополь", а також буксир "Яни Капу" з екіпажами, які прямували з Одеси до Маріуполя. Троє українських моряків під час атаки росіян зазнали поранень.
  • Окупаційні "суди" у Криму заарештували 24 українських військових, їх було перевезено до російського СІЗО "Лефортово".
  • Полоненим українцям пред'явили звинувачення за ч.3 ст.322 КК Росії (незаконне перетинання кордону), їм загрожує до 6 років позбавлення волі.
  • 25 травня 2019 року постійно діючий трибунал, створений у відповідності до Конвенції ООН з морського права, задовольнив ключову вимогу України у справі про тимчасові заходи, які має здійснити Росія та зобов’язав РФ відпустити захоплених моряків.
  • 25 червня прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що питання про долю затриманих у Керченській протоці українських моряків перебуває за межами юрисдикції Міжнародного трибуналу ООН з морського права, тож РФ відмовляється виконувати його наказ. 

"Українська правда" у Threads

Теми: Зеленськийморякиполонені
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