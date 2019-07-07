Зеленський: Ми працюємо вдень і вночі, щоб повернути моряків
Президент Володимир Зеленський запевняє, що він та його команда роблять усе можливе для якнайшвидшого звільнення утримуваних у полоні в РФ українських військових моряків.
Про це він заявив у неділю в Одесі під час участі в заходах з нагоди дня ВМС України і початку українсько-американських командно-штабних навчань "Сі Бриз-2019", передає "Інтерфакс-Україна".
"Сьогодні тут присутні сім'ї наших полонених моряків, і я вклоняюся вам за вашу мужність і витримку. Не буду багато говорити. Повірте, ми працюємо і вдень, і вночі, щоб повернути наших моряків додому. І я особисто роблю все, щоб слова про повернення нарешті перетворилися на міцні обійми з вашими хлопцями", - сказав президент.
Зеленський також привітав учасників навчань "Сі Бриз" та наголосив на підтримці міжнародних партнерів у зміцненні ВМС України.
Він зазначив, що в навчаннях беруть участь близько 3 тисяч військовослужбовців з 19 країн світу.
Пізніше прес-служба президента повідомила, що Зеленський також вручив сімом українським військовим морякам державні нагороди.
Відзнаки отримали лейтенант Руслан Люшуков, капітан 2-го рангу Володимир Бельський, капітан-лейтенант Василь Гирба, капітан 2-го рангу Андрій Агапітов, капітан 1-го рангу Анатолій Квасов, капітан 3-го рангу В'ячеслав Симоненко та мічман Данило Махівський.
Крім того, Зеленський взяв участь у церемонії присвоєння почесного найменування "Імені контр-адмірала Михайла Білинського" 36-й окремій бригаді морської піхоти, а також "Імені віце-адмірала Володимира Безкоровайного" – Військово-морському ліцею.
Президент також відвідав місця стоянки фрегата "Торонто" ВМС Канади, есмінця "Дункан" ВМС Великої Британії, українського десантно-штурмового катера "Станіслав", а також фрегата "Гетьман Сагайдачний" ВМС Збройних сил України.
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