Луценко: Маємо 1100 засуджених терористів – можемо міняти батальйонами
Джерело: "Українська правда".
Генеральний прокурор Юрій Луценко під час промови у Верховній Раді перед своїм звільненням заявив, що Україна має кого міняти на українців-політв’язнів у Росії.
Пряма мова: "Пане президенте, знаю, що ви тяжко працюєте над обміном полонених. Доповідаю, що Генеральна прокуратура разом із СБУ має 1100 засуджених терористів – можемо міняти побатальйонно.
Всі наші мають бути вдома, і ми для цього зробили все, що могли".
Також Луценко сказав, що за 3,5 роки його перебування на посаді ГПУ загалом працювала над 1,8 млн кримінальних проваджень.
Передісторія:
- 22 серпня росЗМІ повідомили, що Москва і Київ попередньо домовилися обміняти 33 росіян на 33 українців у кінці серпня.
- Перед цим до СІЗО "Лефортово", де перебувають 24 захоплені українські моряки, з різних російських в’язниць привезли ще декількох українців – зокрема: Володимира Балуха, Миколу Карпюка, Станіслава Клиха, Олександра Кольченка, Павла Гриба, Романа Сущенка.
- Ймовірно, їх разом із моряками можуть видати Україні для "відбування покарання" в обмін на росіян,які утримуються за гратами в Україні.
- 22 серпня стало відомо, що щонайменше для 4 затриманих в Україні оформлюють документи для обміну на утримуваних у Росії українців. Це колишні українські військові Олександр Баранов та Олексій Одинцов і росіяни Ігор Кімаковський та Євген Мефьодов.
- 29 серпня з'явилася інформація, що навіть кримчанина Олега Сенцова доставили з далекого міста Лабитнангі до Москви.
- А напередодні в Україні суд випустив із СІЗО під особисте зобов’язання головного редактора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського, підозрюваного в державній зраді.
- За даними УП, Вишинський має взяти участь у обміні в'язнями між Україною та Росією. Вишинський сам погодився взяти участь у взаємному звільненні осіб між країнами.
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