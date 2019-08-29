Луценко: Маємо 1100 засуджених терористів – можемо міняти батальйонами

Джерело: "Українська правда".

Генеральний прокурор Юрій Луценко під час промови у Верховній Раді перед своїм звільненням заявив, що Україна має кого міняти на українців-політв’язнів у Росії.

Пряма мова: "Пане президенте, знаю, що ви тяжко працюєте над обміном полонених. Доповідаю, що Генеральна прокуратура разом із СБУ має 1100 засуджених терористів – можемо міняти побатальйонно.

Всі наші мають бути вдома, і ми для цього зробили все, що могли".

Також Луценко сказав, що за 3,5 роки його перебування на посаді ГПУ загалом працювала над 1,8 млн кримінальних проваджень.

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