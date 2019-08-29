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Луценко: У нас есть 1100 осужденных террористов – можем менять батальонами

Четверг, 29 августа 2019, 23:11

Источник: "Украинская правда".

Генеральный прокурор Юрий Луценко во время выступления в Верховной Раде перед своим увольнением заявил, что Украине есть кого менять на политзаключенных украинцев в России.

Прямая речь: "Господин президент, знаю, что вы тяжело работаете над обменом пленных. Докладываю, что Генеральная прокуратура вместе с СБУ имеет 1100 осужденных террористов – можем менять побатальонно.

Все наши должны быть дома, и мы для этого сделали все, что могли".

Также Луценко сказал, что за 3,5 года его пребывания в должности ГПУ в целом работала над 1,8 млн уголовных производств.

Предыстория:

  • 22 августа росСМИ сообщили, что Москва и Киев предварительно договорились обменять 33 россиян на 33 украинцев в конце августа.
  • Перед этим в СИЗО "Лефортово", где находятся 24 захваченных украинских моряка, из разных российских тюрем привезли еще нескольких украинцев – в частности: Владимира Балуха, Николая Карпюка, Станислава Клиха, Александра Кольченко, Павла Гриба, Романа Сущенко.
  • Вероятно, их вместе с моряками могут выдать Украине для "отбывания наказания" в обмен на россиян, которые содержатся за решеткой в ​​Украине.
  • 22 августа стало известно, что по меньшей мере на 4 задержанных в Украине оформляют документы для обмена на находящихся в России украинцев. Это бывшие украинские военные Александр Баранов и Алексей Одинцов и россияне Игорь Кимаковський и Евгений Мефёдов.
  • 29 августа появилась информация, что даже крымчанина Олега Сенцова доставили из далекого города Лабытнанги в Москву.
  • А накануне в Украине суд выпустил из СИЗО под личное обязательство главного редактора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, подозреваемого в государственной измене.
  • По данным УП, Вышинский должен принять участие в обмене узниками между Украиной и Россией. Вышинский сам согласился принять участие во взаимном освобождении лиц между странами.

Темы: ЛуценкоГенпрокуратураСБУполитзаключенные
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