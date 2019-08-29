Луценко: У нас есть 1100 осужденных террористов – можем менять батальонами

Источник: "Украинская правда".

Генеральный прокурор Юрий Луценко во время выступления в Верховной Раде перед своим увольнением заявил, что Украине есть кого менять на политзаключенных украинцев в России.

Прямая речь: "Господин президент, знаю, что вы тяжело работаете над обменом пленных. Докладываю, что Генеральная прокуратура вместе с СБУ имеет 1100 осужденных террористов – можем менять побатальонно.

Все наши должны быть дома, и мы для этого сделали все, что могли".

Также Луценко сказал, что за 3,5 года его пребывания в должности ГПУ в целом работала над 1,8 млн уголовных производств.

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