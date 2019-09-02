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У "Слузі народу" кажуть, що вони ще "продуктивні по ночах"

Понеділок, 2 вересня 2019, 16:18
Фото: Дмитро Ларін, УП

Джерело: брифінг Олександра Корнієнка у Верховній Раді

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко припускає, що депутати можуть і надалі працювати по ночах, якщо буде потрібно.

Пряма мова: "Як ви знаєте, середній вік нашої фракції – близько 40 років. В такому віці люди ще продуктивні по ночах. Це доведено і біологічно, і, так би мовити, психологічно. Тому ми віримо в своїх депутатів.

Те, що ми бачимо, що, звичайно, інші фракції сходять з дистанцій поступово, ну можливо, здоровий спосіб життя допоможе".

"Подивимось, як піде, якщо треба буде до ночі, будемо до ночі, ми ж працюємо до вичерпання по порядку денному".

Деталі: Корнієнко припустив, що на засіданні 3 вересня депутати "менше затримаються".

При цьому, на думку депутата, під час наступних двох пленарних тижнів буде "робота нон-стоп з невеликими перервами на сон та їжу", враховуючи кількість ініціатив, які президента Володимир Зеленський доручив Верховній Раді.

Також Корнієнко додав, що зміни до Конституції будуть першими в порядку денному.

Що було раніше: Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з керівництвом Ради, Кабміну та правоохоронних органів доручив їм виконати перелік завдань і поставив дедлайни. Зокрема, глава держави розпорядився, щоб уряд і парламент до 1 грудня скасували мораторій на продаж землі, щоб до грудня були розроблені проекти законів про легалізацію грального бізнесу та видобуток бурштину тощо.

Передісторія:

  • Перше засідання нової Верховної Ради разом із перервами тривало 18 годин – до другої години ночі.
  • Перед тим у "Слузі народу" обіцяли не закривати перше засідання, поки Рада не проголосує усі кадрові рішення, та були готові працювати до ночі.
  • 29 серпня обрані народні депутати 9-го скликання склали присягу.
  • Були створені 5 фракцій і одна депутатська група. Головою Верховної Ради обрали керівника партії "Слуга народу" Дмитра Разумкова.
  • На першому засідання депутати 9 скликання також призначили новий Кабмін, його очільника Олексія Гончарука, посадовців так званої президентської квоти, міністра оборони Андрія Загороднюка, міністра закордонних справ Вадима Пристайка та голову Служби безпеки України Івана Баканова, та генерального прокурора Руслана Рябошапку.
  • Вночі, вже 30 серпня Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроект про скасування недоторканності народних депутатів.
  • Остаточно за внесення змін у Конституцію депутати, згідно з законодавством, мають голосувати вже у наступній сесії.
  • Однак разом із першим засіданням нова Верховна Рада закрила і свою першу сесію. Таким чином, народні обранці можуть проголосувати за зміни в Конституцію (зокрема, зняття недоторканності) вже восени цього року.

Знати більше: Нова Рада стала. Як депутати ділять місця в парламенті

Рада 9.0: все про перше засідання, нового спікера, фракції та комітети

Соня Лукашова, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Верховна РадаСлуга народу
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