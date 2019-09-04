У Кремлі не кажуть, чи буде обмін цього тижня
У Кремлі утрималися коментувати чутки про те, що обмін ув'язненими між Росією та Україною може початися 7 вересня.
"Тема чутлива. Анонсів тут бути не може", – сказав російському агентству "Интерфакс" прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.
Він пообіцяв: "Факт стане відомим".
При цьому два дипломатичних джерела повідомили "Интерфаксу", що процес обміну утримуваними особами між Росією та Україною може бути запущено до кінця тижня.
"Обмін може початися до кінця тижня, ймовірна дата – 7 вересня", – сказало одне дипломатичне джерело.
Інший співрозмовник сказав, що обмін заплановано на суботу, але це лише попередні домовленості: "Поки досягнуті лише рамкові домовленості. Остаточно дату й умови обміну сторони узгодять у середині тижня".
Передісторія:
- У середині липня українська уповноважена з прав людини Людмила Денисова й російська уповноважена Тетяна Москалькова обмінялися списками політично ув'язнених в Росії й Україні. У списку від України значилося 150 осіб, у списку РФ – 34.
- 22 серпня російські ЗМІ повідомили, що Москва і Київ попередньо домовилися обміняти 33 росіян на 33 українців у кінці серпня.
- В останні дні серпня почали ходити чутки про те, що обмін утримуваними особами між Росією й Україною вже відбувається, але його завершення офіційно спростовували.
- Станом на 2 вересня Московське СІЗО Лефортово прийняло передачі для 32 українців: 24 військовополонених моряків і 8 політв'язнів.
- Раніше до СІЗО "Лефортово", де перебували 24 захоплені українські моряки, з різних російських в’язниць привезли ще декількох українців – зокрема: Володимира Балуха, Миколу Карпюка, Станіслава Клиха, Олександра Кольченка, Павла Гриба, Романа Сущенка.
- При цьому щонайменше для 4 затриманих в Україні оформлювали документи для обміну на утримуваних у Росії українців. Це колишні українські військові Олександр Баранов та Олексій Одинцов і росіяни Ігор Кімаковський та Євген Мефьодов.
- 28 серпня суд в Україні випустив із СІЗО головного редактора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського, підозрюваного в державній зраді. За даними УП, Вишинський сам погодився взяти участь у взаємному звільненні осіб між Україною та Росією.
- 29 серпня з'явилася інформація, що кримчанина Олега Сенцова доставили з далекого міста Лабитнангі до Москви.