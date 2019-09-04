У Кремлі не кажуть, чи буде обмін цього тижня

У Кремлі утрималися коментувати чутки про те, що обмін ув'язненими між Росією та Україною може початися 7 вересня.

"Тема чутлива. Анонсів тут бути не може", – сказав російському агентству "Интерфакс" прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Він пообіцяв: "Факт стане відомим".

При цьому два дипломатичних джерела повідомили "Интерфаксу", що процес обміну утримуваними особами між Росією та Україною може бути запущено до кінця тижня.

"Обмін може початися до кінця тижня, ймовірна дата – 7 вересня", – сказало одне дипломатичне джерело.

Інший співрозмовник сказав, що обмін заплановано на суботу, але це лише попередні домовленості: "Поки досягнуті лише рамкові домовленості. Остаточно дату й умови обміну сторони узгодять у середині тижня".

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