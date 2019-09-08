Росіяни спростували заяву Нідерландів про вимогу екстрадиції Цемаха

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Неділя, 8 вересня 2019, 20:22

Влада Нідерландів не зверталася до посольства РФ щодо екстрадиції фігуранта справи про збитий над Донбасом малайзійський "Боїнг" рейса MH17 Володимира Цемаха.

Джерело:  Твіттер посольства РФ у Нідерландах 

Пряма мова: "Звернення від нідерландської сторони щодо видачі В.Цемаха до посольства не надходило". 

Раніше нідерландські видання NOS і Nu.nl повідомили, що прокуратура Нідерландів попросила РФ видати підозрюваного у справі про катастрофу Боїнга рейсу MH17 Володимира Цемаха, якого Україна передала Росії в рамках обміну "35 на 35".

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова відмовилася відповідати на питання про те, чи видасть Росія обвинуваченого, а уповноважена ї РФ з прав людини Тетяна Москалькова заявила, що їй про запит Нідерландів нічого не відомо. 

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Передісторія:

  • 5 вересня Апеляційний суд Києва відпустив Цемаха під особисте зобов'язання.  
  • У Генпрокуратурі повідомили, що Цемах зобов'язаний не відлучатися з населеного пункту, в якому проживає, однак проблема в тому, що бойовик проживав на тимчасово окупованій території.
  • Міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок заявив, що тісно контактує з українською владою стосовно звільнення Цемаха. Однак при цьому наголосив, що останні повідомлення з Києва "викликають багато запитань".
  • 7 веренся відбувся обмін утримуваними особами між Україною та РФ. Росії повернули, зокрема, Володимира Цемаха. 
  • Президент Володимир Зеленський і глава СБУ Іван Баканов заявили, що Цемаха було допитано, і що через нього міг зірватися обмін між Україною і РФ.

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Теми: MH17 Нідерланди Росія


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