Росіяни спростували заяву Нідерландів про вимогу екстрадиції Цемаха

Влада Нідерландів не зверталася до посольства РФ щодо екстрадиції фігуранта справи про збитий над Донбасом малайзійський "Боїнг" рейса MH17 Володимира Цемаха.

Джерело: Твіттер посольства РФ у Нідерландах

Пряма мова: "Звернення від нідерландської сторони щодо видачі В.Цемаха до посольства не надходило".

Раніше нідерландські видання NOS і Nu.nl повідомили, що прокуратура Нідерландів попросила РФ видати підозрюваного у справі про катастрофу Боїнга рейсу MH17 Володимира Цемаха, якого Україна передала Росії в рамках обміну "35 на 35".

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова відмовилася відповідати на питання про те, чи видасть Росія обвинуваченого, а уповноважена ї РФ з прав людини Тетяна Москалькова заявила, що їй про запит Нідерландів нічого не відомо.

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