Новини 21 жовтня: "Вечірній квартал" і Гонтарева, Гладковський та СІЗО, загибель Кутового

"Вечірній квартал" із хором Верьовки висміяли підпал будинку Гонтаревої, Гладковський вийшов із СІЗО — новини, які були актуальні 21 жовтня.

Про "Вечерній квартал"

У новому випуску шоу "Вечірній квартал" студії "Квартал 95" комік Євген Кошовий та національний хору імені Верьовки висміяли підпал будинку екс-глави НБУ Валерії Гонтаревої в пісні-пародії "Горіла хата".

Міністр культури Володимир Бородянський вибачився перед Гонтаревою на своїй сторінці в Facebook. У свою чергу Коломойському номер сподобався.

Пізніше гендиректор хору Верьовки Зеновій Корінець заявив, що рішення співати з "Кварталом 95" приймав сам, і що йому за це соромно.

З його слів стало відомо, що стосовно організації виступу із хором контактували через колишнього учасника "Кварталу 95", народного депутата "Слуги народу" Юрія Корявченкова.

У студії "Квартал 95" вважають випуск шоу гострою політичною сатирою і заявили, що будуть "з гордістю займатися своєю справою".

Про Гладковського

За колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського внесли заставу у розмірі 10 623 130 грн.

Пізніше Гладковський вийшов з-під варти.

Про авіакатастрофу

Гелікоптер "Робінсон-44" летів із Києва на Полтавщину. Кутовий сам пілотував літальний апарат.

Загиблому було 43 роки. Він виховував дочку і сина.

Про телеграм-канал "Української правди"

Щойно стало відомо, що у "Української правди" є новинний телеграм-канал "УП. Стрічка". На нього вже підписалося більше двох тисяч людей і кількість підписників стрімко зростає.

Як повідомляють наші джерела, на каналі оперативно публікують найважливіші та найцікавіші новини з України та світу. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.

Про інші важливі новини

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