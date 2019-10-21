"Вечерний квартал" с хором Веревки высмеяли поджог дома Гонтаревой, Гладковский вышел из СИЗО — новости, которые были актуальны 21 октября.

О "Вечернем квартале"

В новом выпуске шоу "Вечерний квартал" студии "Квартал 95" комик Евгений Кошевой и женская часть национального хора имени Веревки высмеяли поджог дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой в песне-пародии "Горіла хата".

Министр культуры Владимир Бородянский извинился перед Гонтаревой на своей странице в Facebook. В свою очередь Коломойскому номер понравился.

Позже гендиректор хора Веревки Зеновий Коринець заявил, что решение петь с "Кварталом 95" принимал сам, и что ему за это стыдно.

С его слов стало известно, что по организации выступления с хором контактировали через бывшего участника "Квартала 95", народного депутата "Слуги народа" Юрия Корявченкова.

В студии "Квартал 95" считают выпуск шоу острой политической сатирой и заявили, что будут "с гордостью заниматься своим делом".

О Гладковском

За бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского внесли залог в размере 10 623 130 грн.

Позже Гладковский вышел из-под стражи.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось более двух тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

Шоумен и комик Сергей Сивохо сообщил о своем назначении советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Премьер-министр Алексей Гончарук пока не располагает информацией о наличии опасных веществ в воздухе в Украине.

Партия "Голос" подала в Верховную Раду и потребует принять альтернативный законопроект №2237-1 о снятии депутатской неприкосновенности.

40 членов Палаты Представителей США подписали обращение к Госсекретарю США Майк Помпео с требованием внести полк "Азов" и две праворадикальные организации в Европе в список иностранных террористических организаций.