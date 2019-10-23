Зеленский в Японии поговорил со Штайнмайером о Донбассе

Президент Владимир Зеленский встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в рамках рабочего визита в Японию.

Источник: сайт Офиса президента Украины

Детали: Стороны обсудили нынешнюю ситуацию на Донбассе.

Фото ОПУ

Зеленский отметил, что достижение мира на востоке страны является безусловным приоритетом для него и его команды.

Он также поблагодарил Штайнмайера за приложенные усилия для политико-дипломатического урегулирования войны в Донбассе.

По словам Зеленского, Украина выполнила свою часть условий для возобновления работы "Нормандской четверки", и он рассчитывает на проведение "нормандской встречи" в ближайшее время.

Президент также пригласил Штайнмайера посетить Украину.

Дополняется...