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Зеленский в Японии поговорил со Штайнмайером о Донбассе

Среда, 23 октября 2019, 08:18

Президент Владимир Зеленский встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в рамках рабочего визита в Японию.

Источник: сайт Офиса президента Украины

Детали: Стороны обсудили нынешнюю ситуацию на Донбассе. 

 
Фото ОПУ

Зеленский отметил, что достижение мира на востоке страны является безусловным приоритетом для него и его команды.

Он также поблагодарил Штайнмайера за приложенные усилия для политико-дипломатического урегулирования войны в Донбассе.

По словам Зеленского, Украина выполнила свою часть условий для возобновления работы "Нормандской четверки", и он рассчитывает на проведение "нормандской встречи" в ближайшее время.

Президент также пригласил Штайнмайера посетить Украину.

Почему это важно: Из-за согласования на переговорах в Минске так называемой "формулы Штайнмайера" по выборам на оккупированных территориях Донбасса, которую часть общества расценила как сдачу национальных интересов, в Киеве прошло несколько многочисленных акций протеста.

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Штайнмайер в законе: на что согласился Киев и есть ли в "формуле" вывод российских войск

Предыстория:

  • 1 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую "формулу Штайнмайера" по выборам на оккупированном Донбассе и объяснил, что они пройдут только после вывода все войск и по Конституции и законам Украины.
  • В этом документе говорится, что закон об особом статусе применяется на временных условиях с момента проведения выборов на Донбассе, а на постоянной основе он начинает действовать после признания БДИПЧ ОБСЕ того, что выборы соответствуют высоким стандартам.
  • Согласие Украины на "формулу Штайнмайера" вызвало протесты в Киеве, по всей Украине и даже за границей.
  • 3 октября Зеленский подчеркнул, что выборы на пока неподконтрольной Киеву территории Донбасса могут пройти только по украинскому законодательству.
  • На Майдане Независимости в центре Киева 6 октября прошло вече "Остановим капитуляцию". 
  • 10 октября в ходе встречи с журналистами на Фудмаркете в Киеве Зеленский заявил, что закон о статусе Донбасса не может предусматривать автономию оккупированных сейчас территорий.
  • По данным опроса Центра Разумкова, большинство украинцев не поддерживают предоставление и закрепление в Конституции Украины "особого статуса" отдельным территориям Донецкой и Луганской областей и против "компромиссов" ради мира.
  • 14 октября в Киеве прошла акция "Нет капитуляции" при участи десятков тысяч людей.
  • 22 октября в Кремле заявили, что вести подготовку к саммиту в "нормандском формате" пока невозможно, так как сейчас меняется позиция одной из сторон переговоров.

Украинская правда
Темы: Зеленскийформула ШтайнмайераЯпония
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