Зеленский в Японии поговорил со Штайнмайером о Донбассе
Президент Владимир Зеленский встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в рамках рабочего визита в Японию.
Источник: сайт Офиса президента Украины
Детали: Стороны обсудили нынешнюю ситуацию на Донбассе.
Зеленский отметил, что достижение мира на востоке страны является безусловным приоритетом для него и его команды.
Он также поблагодарил Штайнмайера за приложенные усилия для политико-дипломатического урегулирования войны в Донбассе.
По словам Зеленского, Украина выполнила свою часть условий для возобновления работы "Нормандской четверки", и он рассчитывает на проведение "нормандской встречи" в ближайшее время.
Президент также пригласил Штайнмайера посетить Украину.
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