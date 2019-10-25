Бородянський відреагував на "покидька" від Коломойського: Це хамство

Міністр культури, молоді і спорту Володимир Бородянський назвав "хамством" образи бізнесмена Ігоря Коломойського на свою адресу.

Джерело: Радіо Свобода з посиланням на інтерв’ю Бородянського

Деталі: 21 жовтня, коментуючи вибачення Бородянського перед ексголовою Національного банку Валерією Гонтаревою за дії хору Верьовки, Коломойський назвав міністра "покидьком" і закликав його вибачитися перед "всіма постраждалими від Гонтаревої".

Пряма мова Бородянського: "Я вважаю, що... Ну, це хамство! Вищого ґатунку. Як я ставлюся до хамства? Погано. Але є такі люди"

Він вважає, що "реакція Ігоря Валерійовича була як реакція невихованої людини".

Також Бородянський пояснив, чому вирішив вибачитися перед Гонтаревої.

Пряма мова: "Моє вибачення я написав з точки зору мого розуміння, моїх цінностей, коли я щось вважаю допустимим або недопустимим. Те, що відбулося, на мій погляд, я вважаю недопустимим. Воно не є смертельним, воно є недопустимим".

Що було раніше: 20 жовтня у випуску шоу "Вечірній квартал" студії "Квартал 95" комік Євген Кошовий та жіноча частина Національного хору імені Верьовки піснею-пародією "Горіла хата" висміяли підпал будинку Валерії Гонтаревої. Під музику весільної пісні "Горіла сосна, палала" вони співали, зокрема: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала… Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Велерича…".

Гонтарева, яка проживає зараз у Великій Британії, назвала виступ "Кварталу" соромом і насміханням з людського горя.

Міністр культури Володимир Бородянський написав, що йому соромно за Національний заслужений академічний український народний хор України імені Григорія Верьовки.

Міністр економіки Тимофій Милованов заявив, що жарти "Вечірнього кварталу" проти Валерії Гонтаревої можуть і будуть сприйматися зовнішніми інвесторами як підтвердження зв'язків між олігархами і владою, а це негативно впливає на інвестиційний клімат в Україні.

А олігарх Ігор Коломойський похвалив номер студії "Квартал 95" – але запевнив, що немає до нього стосунку.

Коментуючи заяву Милованова, Коломойський заявив, що "міністр економіки в Україні – дебіл"

Нардеп від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко заявила, що депутати проситимуть, щоб хор імені Верьовки не виконував гімн на відкриттях і закриттях сесій Верховної Ради.

Народний депутат, лідер партії "Голос" та соліст гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук вважає негідним номер студії "Квартал 95" щодо підпалу будинку Гонтаревої.

Генеральний директор Національного хору імені Г. Верьовки Зеновій Корінець заявив, що рішення співати з "Кварталом 95" про підпал будинку Гонтаревої, приймав сам, і що йому за це соромно.

Реагуючи на суспільний резонанс, у студії "Квартал 95" заявили, що скандальний випуск шоу "Вечірній квартал" є гострою політичною сатирою, якою вони продовжать займатися "з гордістю".

Нагадаємо: