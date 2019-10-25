Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский назвал "хамством" оскорбления бизнесмена Игоря Коломойского в свой адрес.

Источник: Радио Свобода со ссылкой на интервью Бородянского

Детали: 21 октября, комментируя извинения Бородянского перед экс-гловой Национального банка Валерией Гонтаревой за действия хора Веревки, Коломойский назвал министра "подонком" и призвал его извиниться перед "всеми пострадавшими от Гонтаревой".

Прямая речь Бородянского: "Я считаю, что ... Ну, это хамство! Высшего сорта. Как я отношусь к хамству? Плохо. Но есть такие люди"

Он считает, что "реакция Игоря Валерьевича была как реакция невоспитанного человека".

Также Бородянский объяснил, почему решил извиниться перед Гонтаревой.

Прямая речь: "Мое извинения я написал с точки зрения моего понимания, моих ценностей, когда я что-то считаю допустимым или недопустимым. То, что произошло, на мой взгляд, я считаю недопустимым. Оно не является смертельным, оно является недопустимым".

Что было раньше: 20 октября в выпуске шоу "Вечерний квартал" студии "Квартал 95" комик Евгений Кошевой и женская часть Национального хора имени Веревки песней-пародией "Горіла хата" высмеяли поджог дома Валерии Гонтаревой. Под музыку свадебной песни "Горіла сосна, пылала" они пели, в частности: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала… Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Велерича…".

Гонтарева, которая сейчас проживает в Великобритании, назвала выступление "Квартала" позором и насмешкой над человеческим горем.

Министр культуры Владимир Бородянский написал, что ему стыдно за Национальный заслуженный академический украинский народный хор Украины имени Григория Веревки.

Министр экономики Тимофей Милованов заявил, что шутки "Вечернего квартала" против Валерии Гонтаревой могут и будут восприниматься внешними инвесторами как подтверждение связей между олигархами и властью, а это негативно влияет на инвестиционный климат в Украине.

А олигарх Игорь Коломойский похвалил номер студии "Квартал 95" – но заверил, что не имеет к нему отношения.

Комментируя заявление Милованова, Коломойский заявил, что "министр экономики в Украине - дебил"

Нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко заявила, что депутаты попросят, чтобы хор имени Верёвки не выполнял гимн на открытии и закрытии сессий Верховной Рады.

Народный депутат, лидер партии "Голос" и солист группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук считает недостойным номер студии "Квартал 95" на тему поджога дома экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой.

Генеральный директор Национального хора имени Г. Веревки Зеновий Коринець заявил, что решение петь с "Кварталом 95" о поджоге дома Гонтаревой, принимал сам, и что ему за это стыдно.

Реагируя на общественный резонанс, в студии "Квартал 95" заявили, что скандальный выпуск шоу "Вечерний квартал" является острой политической сатирой, которой они продолжат заниматься "с гордостью".

Напомним: