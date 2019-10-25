Бородянский назвал хамством слова Коломойского, который назвал его подонком
Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский назвал "хамством" оскорбления бизнесмена Игоря Коломойского в свой адрес.
Источник: Радио Свобода со ссылкой на интервью Бородянского
Детали: 21 октября, комментируя извинения Бородянского перед экс-гловой Национального банка Валерией Гонтаревой за действия хора Веревки, Коломойский назвал министра "подонком" и призвал его извиниться перед "всеми пострадавшими от Гонтаревой".
Прямая речь Бородянского: "Я считаю, что ... Ну, это хамство! Высшего сорта. Как я отношусь к хамству? Плохо. Но есть такие люди"
Он считает, что "реакция Игоря Валерьевича была как реакция невоспитанного человека".
Также Бородянский объяснил, почему решил извиниться перед Гонтаревой.
Прямая речь: "Мое извинения я написал с точки зрения моего понимания, моих ценностей, когда я что-то считаю допустимым или недопустимым. То, что произошло, на мой взгляд, я считаю недопустимым. Оно не является смертельным, оно является недопустимым".
Что было раньше: 20 октября в выпуске шоу "Вечерний квартал" студии "Квартал 95" комик Евгений Кошевой и женская часть Национального хора имени Веревки песней-пародией "Горіла хата" высмеяли поджог дома Валерии Гонтаревой. Под музыку свадебной песни "Горіла сосна, пылала" они пели, в частности: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала… Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Велерича…".
Гонтарева, которая сейчас проживает в Великобритании, назвала выступление "Квартала" позором и насмешкой над человеческим горем.
Министр культуры Владимир Бородянский написал, что ему стыдно за Национальный заслуженный академический украинский народный хор Украины имени Григория Веревки.
Министр экономики Тимофей Милованов заявил, что шутки "Вечернего квартала" против Валерии Гонтаревой могут и будут восприниматься внешними инвесторами как подтверждение связей между олигархами и властью, а это негативно влияет на инвестиционный климат в Украине.
А олигарх Игорь Коломойский похвалил номер студии "Квартал 95" – но заверил, что не имеет к нему отношения.
Комментируя заявление Милованова, Коломойский заявил, что "министр экономики в Украине - дебил"
Нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко заявила, что депутаты попросят, чтобы хор имени Верёвки не выполнял гимн на открытии и закрытии сессий Верховной Рады.
Народный депутат, лидер партии "Голос" и солист группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук считает недостойным номер студии "Квартал 95" на тему поджога дома экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой.
Генеральный директор Национального хора имени Г. Веревки Зеновий Коринець заявил, что решение петь с "Кварталом 95" о поджоге дома Гонтаревой, принимал сам, и что ему за это стыдно.
Реагируя на общественный резонанс, в студии "Квартал 95" заявили, что скандальный выпуск шоу "Вечерний квартал" является острой политической сатирой, которой они продолжат заниматься "с гордостью".
Напомним:
- Валерия Гонтарева возглавляла Нацбанк в 2016 году во время национализации ПриватБанка, которым владел Игорь Коломойский. Сейчас она живет и работает в Великобритании.
- 27 августа Печерский райсуд Киева дал Госбюро расследований разрешение на силовой привод Гонтаревой на допрос по делу о возможных злоупотреблениях служебным положением членами правления Нацбанка.
- 30 августа экс-главу НБУ в центре Лондона сбил автомобиль.
- Гонтарева заявляла, что Коломойский угрожает ей, потому что она является его "главным врагом".
- Ночью 5 сентября подожгли автомобиль, зарегистрированный на невестку экс-главы НБУ, которую также зовут Валерия Гонтарева.
- 12 сентября Госбюро расследований провело обыски в киевской квартире, где прописана экс-глава НБУ.
- 17 сентября в Гореничах под Киевом сгорел дотладом Гонтаревой.
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