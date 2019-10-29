"Слуга народу" вирішила найняти адвоката для нардепів, підозрюваних у корупції
Партія "Слуга народу" вирішила найняти адвоката для представлення інтересів своїх нардепів, підозрюваних у можливому отриманні хабарів, у правоохоронних органах.
Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на голову фракції "Слуга народу" Давида Арахамія
Пряма мова Арахамії: "Ми беремо одного адвоката, і цей адвокат, на запрошення будь-якого правоохоронного органу, супроводжує будь-якого депутата від "Слуги народу" і вони йдуть, і повністю співпрацюють з слідчими органами".
Деталі: Арахамія зазначив, що майже на 100% впевнений, що його колеги по фракції не вчиняли ніяких корупційних злочинів.
Разом з тим він додав, що слідство має бути незалежним, а правоохоронні органи самі розберуться з тим, що сталося.
Що було раніше: 24 жовтня глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що підозрює деяких членів фракції "Слуга народу" у тому, що вони могли брати хабарі за рішення на користь деяких олігархів і чиновників.
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Передісторія:
- 11 депутатів "Слуги народу", які входять у комітет із фінансів, податкової та митної політики, підозрюють в отриманні по 30 тисяч доларів за не підтримку в комітеті законопроєкту про ліквідацію корупційних схем під час оцінки об’єктів нерухомості.
- Суть схеми полягає в діяльності електронних майданчиків (посередників між оцінщиками майна та електронною базою Фонду держмайна), які пов'язують із депутатом Антоном Яценком.
- У серпні 2018 року "Наші гроші з Денисом Бігусом" повідомляли, що лише за перший місяць роботи фірми, близькі до нардепа з "Відродження" Антона Яценка, "викачали" 23 млн на схемах посередництва.
- У Раді зареєстрували законопроєкт №2047, який дозволив би ліквідувати цю "схему", але "слуги народу" подали і альтернативний законопроєкт №2047-1, який дозволяє укріпити діяльність майданчиків-посередників.
- Із нинішніх нардепів під підозру потрапили: Ірина Аллахвердієва, Ольга Василевська-Смаглюк, Дар'я Володіна, Юлія Діденко, Олександр Дубінський, Вікторія Кінзбурська, Олексій Ковальов, Анна Колісник, Олексій Леонов, Анастасія Ляшенко, Євген Петруняк.
- Після цього джерела УП повідомляли, що президент Володимир Зеленський та керівництво партії "Слуга народу" вимагали, щоб депутати СН, які є членами фінансового комітету Ради пройшли детектор брехні.
- Згодом президент Володимир Зеленський заявив, що всі члени комітету Верховної Ради з питань фінансів мають пройти перевірку на детекторі брехні у зв’язку з скандалом з можливим отриманням хабарів "слугами народу".
- Спеціалізована антикорупційна прокуратура зареєструвала кримінальне провадження за фактом можливого вчинення корупційного злочину 11-ма нардепами.
- Депутат Олександр Качура, один з головних ініціаторів законопроекту №2047-1, сам висловив бажання пройти "детектор брехні". І вже навіть нібито його пройшов.
- Також прозвітував про проходження перевірки на поліграфі і нардеп Дубінський. Він відповідав на питання експерта у прямому ефірі, хоч поліграфологи кажуть, що таке дослідження не зовсім ефективне.
- Також у прямому ефірі проходила поліграф нардеп Ольга Василевська-Смаглюк. Експерт розмовляла з нею лиш 40 хв і відразу змогла озвучити висновок. За її словами, хабарі депутатам таки пропонували.
- 23 жовтня голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що 24 жовтня свідок у справі щодо хабара нардепам по 30 тисяч доларів публічно розповість про пропозицію неправомірної вигоди.
- Але 24 жовтня Арахамія заявив, що свідок не прийде на ефір через заборону правоохоронців.