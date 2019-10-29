"Слуга народу" вирішила найняти адвоката для нардепів, підозрюваних у корупції

Партія "Слуга народу" вирішила найняти адвоката для представлення інтересів своїх нардепів, підозрюваних у можливому отриманні хабарів, у правоохоронних органах.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на голову фракції "Слуга народу" Давида Арахамія

Пряма мова Арахамії: "Ми беремо одного адвоката, і цей адвокат, на запрошення будь-якого правоохоронного органу, супроводжує будь-якого депутата від "Слуги народу" і вони йдуть, і повністю співпрацюють з слідчими органами".

Деталі: Арахамія зазначив, що майже на 100% впевнений, що його колеги по фракції не вчиняли ніяких корупційних злочинів.

Разом з тим він додав, що слідство має бути незалежним, а правоохоронні органи самі розберуться з тим, що сталося.

Що було раніше: 24 жовтня глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що підозрює деяких членів фракції "Слуга народу" у тому, що вони могли брати хабарі за рішення на користь деяких олігархів і чиновників.

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