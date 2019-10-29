"Слуга народа" решила нанять адвоката для нардепов, подозреваемых у коррупции

Партия "Слуга народа" решила нанять адвоката для представления интересов своих нардепов, подозреваемых в возможном получении взяток, в правоохранительных органах.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамию

Прямая речь Арахамии: "Мы берем одного адвоката, и этот адвокат, по приглашению любого правоохранительного органа, сопровождает любого депутата от "Слуги народа" и они идут, и полностью сотрудничают с следственными органами".

Детали: Арахамия отметил, что почти на 100% уверен, что его коллеги по фракции не совершали никаких коррупционных преступлений.

Вместе с тем он добавил, что следствие должно быть независимым, а правоохранительные органы сами разберутся с произошедшим.

Что было раньше: 24 октября глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что подозревает некоторых членов фракции "Слуга народа" в том, что они могли брать взятки за решение в пользу некоторых олигархов и чиновников.

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