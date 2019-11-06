Головні новини вівторка і ночі: вбивство Кирила Тлявова, держбюджет-2020

Слідство з’ясувало, хто здійснив постріл у 5-річного Кирила, Гончарук назвав нові цифри держбюджету на 2020 рік — новини, які були актуальні 5 листопада.

Про вбивство Кирила

Слідчі Державного бюро розслідувань з’ясували обставини, за яких було вбито 5-річного Кирила Тлявова. Винуватцям оголошено про підозри.

Більше про трагічну історію загибелі Кирила та про те, що нового стало відомо слідству — читайте за посиланням.

Про держбюджет-2020

Уряд назвав основні параметри оновленого проєкту державного бюджету на 2020 рік.

Про телеграм-канал "Української правди"

Щойно стало відомо, що у "Української правди" є новинний телеграм-канал "УП. Стрічка". На нього вже підписалося майже чотири тисячі людей і кількість підписників стрімко зростає.

Як повідомляють наші джерела, на каналі оперативно публікують найважливіші та найцікавіші новини з України та світу. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.

Про інші важливі новини

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Колишній народний депутат та фінансист "Свободи" Ігор Кривецький заволодів понад 110 га землі на Львівщині, частину якої складають паї для АТОвців.

У Кремлі вважають, що говорити про зустрічі у "нормандському форматі" на рівні глав держав до кінця 2019 року передчасно.

На сайті УП запустився розділ з усіма нашими подкастами. Якщо який з наших подкастів загубили чи пропустили — усі їх зможете знайти у нашому розділі!

Президент Польщі Анджей Дуда скликав перше спільне засідання новобраних Сейму та Сенату Польщі.

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка заявив, що в справі вбивства активістки Катерини Гандзюк мало зрушень через низку проблем серед групи прокурорів.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив про готовність США разом із Мексикою оголосити війну наркокартелям.