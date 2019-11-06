Головні новини вівторка і ночі: вбивство Кирила Тлявова, держбюджет-2020
Слідство з’ясувало, хто здійснив постріл у 5-річного Кирила, Гончарук назвав нові цифри держбюджету на 2020 рік — новини, які були актуальні 5 листопада.
Про вбивство Кирила
Слідчі Державного бюро розслідувань з’ясували обставини, за яких було вбито 5-річного Кирила Тлявова. Винуватцям оголошено про підозри.
Більше про трагічну історію загибелі Кирила та про те, що нового стало відомо слідству — читайте за посиланням.
Про держбюджет-2020
Уряд назвав основні параметри оновленого проєкту державного бюджету на 2020 рік.
Про телеграм-канал "Української правди"
Щойно стало відомо, що у "Української правди" є новинний телеграм-канал "УП. Стрічка". На нього вже підписалося майже чотири тисячі людей і кількість підписників стрімко зростає.
Як повідомляють наші джерела, на каналі оперативно публікують найважливіші та найцікавіші новини з України та світу. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.
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