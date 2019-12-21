Суд утричі зменшив заставу для Гримчака

Вищий антикорупційний суд зменшив суму застави для ексзаступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака з 6 до 2 мільйонів гривень.

Джерело: Рішення Вищого антикорупційного суду, повідомляє Судова влада України

Дослівно: "19 грудня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду залишив запобіжний захід ексзаступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій у вигляді тримання під вартою без змін.

Втім, суддя частково задовольнив клопотання сторони захисту, зменшивши розмір застави із 3 123 прожиткових мінімумів для працездатних осіб до 1 041. Тобто, із 5 млн 999 тис 283 гривень до 1 млн 999 тис 761 гривні.

Деталі: Засідання відбувалося у форматі відеоконференції, оскільки підозрюваний перебуває у Чернігівському слідчому ізоляторі.

Крім того, 11 грудня слідчий суддя ВАКС змінив міру запобіжного заходу з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт "помічникові" Гримчака, якого слідство вважає співучасником кримінального провадження.

Що було раніше: 13 листопада Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ексзаступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юрію Гримчаку.

Детективи НАБУ клопотали про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для Гримчака, оскільки йому нібито пропонували посаду міністра в ОРДЛО.

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