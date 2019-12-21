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Суд утричі зменшив заставу для Гримчака

Субота, 21 грудня 2019, 10:50
Суд утричі зменшив заставу для Гримчака

Вищий антикорупційний суд зменшив суму застави для ексзаступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака з 6 до 2 мільйонів гривень.

Джерело: Рішення Вищого антикорупційного суду, повідомляє Судова влада України

Дослівно: "19 грудня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду залишив запобіжний захід ексзаступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій у вигляді тримання під вартою без змін.

Втім, суддя частково задовольнив клопотання сторони захисту, зменшивши розмір застави із 3 123 прожиткових мінімумів для працездатних осіб до 1 041. Тобто, із 5 млн 999 тис 283 гривень до 1 млн 999 тис 761 гривні.

Деталі: Засідання відбувалося у форматі відеоконференції, оскільки підозрюваний перебуває у Чернігівському слідчому ізоляторі.

Крім того, 11 грудня слідчий суддя ВАКС змінив міру запобіжного заходу з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт "помічникові" Гримчака, якого слідство вважає співучасником кримінального провадження.

Що було раніше: 13 листопада Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ексзаступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юрію Гримчаку.

Детективи НАБУ клопотали про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для Гримчака, оскільки йому нібито пропонували посаду міністра в ОРДЛО.

Знати більше: $1 млн за забудови та суди. Розплутуємо історію затримання Гримчака

Передісторія:

  • 14 серпня детективи НАБУ спільно з ГПУ та СБУ затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака та його помічника нібито під час одержання частини хабара у розмірі 480 тисяч доларів.
  • За даними НАБУ, загалом вони вимагали від представника юрособи 1,1 млн доларів за вплив на прийняття рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави.
  • Ввечері 14 серпня у будинку Гримчака пройшов обшук. Дружина Гримчака повідомила, що другий затриманий – її рідний брат.
  • Згодом стало відомо, що затримання Гримчака проходило в рамках розслідування справи про напад на Тетяну Чорновол, що стався у грудні 2013 року.
  • За даними НАБУ, Гримчак та Овдієнко вимагали хабарі від кількох фірм за різні "послуги".
  • Сам Гримчак заперечує, що брав хабарі, і розповів у суді, як йому пропонували значно більші суми.
  • 16 серпня суд у Чернігові ухвалив взяти під варту на 2 місяці підозрюваного у шахрайстві заступника голови МінТОТ Юрія Гримчака, однак помилився з його ім'ям.
  • Суд призначив заарештованому Гримчаку заставу у розмірі 6 млн грн., однак дружина Гримчака заявила, що не вноситиме заставу за чоловіка через відсутність грошей. 
  • Наступного дня Гримчака залишили у СІЗО попри помилку в ухвалі суду.
  • 17 серпня рішенням Деснянського суду м. Чернігова другого фігуранта "справи Гримчака" Ігоря Овдієнка взяли під варту на 2 місяці з можливістю застави у сумі 4 млн. грн. 
  • 22 жовтня ексзаступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб (МінТОТ) Юрію Гримчаку змінили підозру з шахрайства на зловживання впливом.

Українська правда

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Теми: ГримчаксудМінТОТ
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