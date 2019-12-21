Суд втрое уменьшил залог для Грымчака

Высший антикоррупционный суд уменьшил сумму залога для экс-заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака с 6 до 2 миллионов гривен.

Источник: Решение Высшего антикоррупционного суда, сообщает Судебная власть Украины

Дословно: "19 декабря следователь судья Высшего антикоррупционного суда оставил меру пресечения экс-заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий в виде содержания под стражей без изменений.

Впрочем, судья частично удовлетворил ходатайство стороны защиты, уменьшив размер залога с 3123 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц до 1 041. То есть, с 5 млн 999 тыс 283 гривен до 1 млн 999 тыс 761 гривны.

Детали: Заседание проходило в формате видеоконференции, поскольку подозреваемый находится в Черниговском следственном изоляторе.

Кроме того, 11 декабря следственный судья ВАКС изменил меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест "помощнику" Грымчака, которого следствие считает соучастником уголовного производства.

Что было раньше: 13 ноября Высший антикоррупционный суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей экс-заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрию Грымчаку.

Детективы НАБУ ходатайствовали о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей для Грымчака, поскольку ему якобы предлагали должность министра в ОРДЛО.

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