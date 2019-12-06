Путін планує окрему зустріч із Зеленським – Пєсков

Президент Росії Володимир Путін планує провести в Парижі двосторонні зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном, із президентом України Володимиром Зеленським та з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Джерело: ТАСС із посиланням на речника Путіна Дмитра Пєскова

Пряма мова: "Настрій (у Путіна – ред.) серйозний, очікування одне – сприяти врегулюванню внутрішньоукраїнського конфлікту на південному сході цієї країни. Забезпечити ще раз загальне розуміння безальтернативності виконання мінських домовленостей, не допустити спроби будь-якого розмивання мінських домовленостей.

Здійснити такі важливі двосторонні зустрічі і з президентом Макроном, і з канцлером ФРН Меркель, і з президентом України Зеленським".

Деталі: За словами Пєскова, на "нормандському саміті" буде "предметне і фахове обговорення" врегулювання ситуації на Донбасі.

Інформацію про те, що в Києві нібито розглядають можливість створення в ОРДЛО "муніципальної варти" з представників України, ОБСЄ та т.зв. "ДНР" і "ЛНР" речник Путіна коментувати не став: "Ми так само разом з вами дізналися це з повідомлень ЗМІ, тому зараз коментувати не вважаємо за можливе".

За словами Пєскова, Москва впевнена, що Парижу вдасться забезпечити всі необхідні умови для проведення саміту, незважаючи на акції протесту в місті.

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