Путін планує окрему зустріч із Зеленським – Пєсков
Президент Росії Володимир Путін планує провести в Парижі двосторонні зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном, із президентом України Володимиром Зеленським та з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.
Джерело: ТАСС із посиланням на речника Путіна Дмитра Пєскова
Пряма мова: "Настрій (у Путіна – ред.) серйозний, очікування одне – сприяти врегулюванню внутрішньоукраїнського конфлікту на південному сході цієї країни. Забезпечити ще раз загальне розуміння безальтернативності виконання мінських домовленостей, не допустити спроби будь-якого розмивання мінських домовленостей.
Здійснити такі важливі двосторонні зустрічі і з президентом Макроном, і з канцлером ФРН Меркель, і з президентом України Зеленським".
Деталі: За словами Пєскова, на "нормандському саміті" буде "предметне і фахове обговорення" врегулювання ситуації на Донбасі.
Інформацію про те, що в Києві нібито розглядають можливість створення в ОРДЛО "муніципальної варти" з представників України, ОБСЄ та т.зв. "ДНР" і "ЛНР" речник Путіна коментувати не став: "Ми так само разом з вами дізналися це з повідомлень ЗМІ, тому зараз коментувати не вважаємо за можливе".
За словами Пєскова, Москва впевнена, що Парижу вдасться забезпечити всі необхідні умови для проведення саміту, незважаючи на акції протесту в місті.
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Передісторія:
- "Нормандська четвірка" на найвищому рівні давно не збиралася, хоча президент Володимир Зеленський закликав до такої зустрічі з початку серпня. Зрештою, її призначили на 9 грудня у Парижі. Цьому передували: низка розмов лідерів, обмін ув’язненими між Києвом та Москвою, розведення сил на трьох тестових ділянках Донбасу та повернення Росією українських військових кораблів.
- 3 грудня Зеленський провів нараду в рамках підготовки до зустрічі в "нормандському форматі", на якій обговорили п’ять сценаріїв реінтеграції окупованого Донбасу. 7 грудня президент також проведе закрите засідання Ради національної безпеки і оборони України.
- Зеленський сподівається, що в ході зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним буде досягнуто домовленості про обмін полоненими і політв’язнями "всіх на всіх" до Нового року. Також він планує говорити про виведення всіх незаконних збройних формувань з Донбасу, проведення місцевих виборів в ОРДЛО, терміни повернення східного кордону під контроль України.
- Помічник президента України Андрій Єрмак у Лондоні говорив про готовність України в разі успішних переговорів "нормандського формату" змінити Конституцію в напрямку децентралізації і продовжити дію закону про особливості місцевого самоврядування на нині непідконтрольній території Донбасу.
- Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко запевнив, що в Парижі поступок Києва не буде. Він назвав такі "червоні лінії" переговорів: незмінні зовнішньополітичні пріоритети, контроль Києва над кордоном, вибори – лише за відсутності незаконних збройних формувань, відсутність прямих переговорів із самопроголошеною "владою" окупованих територій.
- Водночас, у Кремлі не покладали великих сподівань на переговори в "нормандському форматі".
- 1 жовтня 2019 року президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна погодила так звану "формулу Штайнмаєра": після виборів на окупованих територіях набуде чинності новий закон про статус Донбасу. Але вибори можуть відбутися лише за законодавством України, тобто після повернення Києвом контролю там, та після виведення збройних формувань з Донбасу.
- 3 жовтня Володимир Зеленський заявив, що буде розроблено новий закон про особливий статус Донбасу. За його словами, цей документ не може передбачати автономію ОРДЛО.
- Президент РФ Володимир Путін заявив, що якщо буде прийнято щось, що не узгодять із "ЛНР" і "ДНР", тоді мирні переговори зайдуть у глухий кут.
- Російська делегація у ТКГ закликала українську сторону пролонгувати на 2020 рік дію закону про особливий статус Донбасу.