Новини 6 грудня: деталі нормандського саміту, закон про відмивання коштів

Путін планує окрему зустріч із Зеленським, Рада прийняла закон про протидію відмиванню коштів — новини, які були актуальні 6 грудня.

Про нормандський саміт

Зустріч лідерів країн "нормандської четвірки" розпочнеться у Парижі 9 грудня о 16 годині за місцевим часом (17:00 за Києвом).

У Кремлі заявили про плани Путіна провести двосторонню зустріч із Зеленським.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель в рамках саміту "нормандської четвірки" в Парижі планує провести двосторонні зустрічі з президентами України і Росії.

Також напередодні саміту екс-президент Петро Порошенко дав декілька порад президенту Зеленському — спеціально для УП.

Про відмивання коштів

Верховна Рада підтримала у другому читанні і в цілому законопроєкт про протидію відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Про телеграм-канал "Української правди"

Щойно стало відомо, що у "Української правди" є новинний телеграм-канал "УП. Стрічка". На нього вже підписалося майже п’ять тисяч людей і кількість підписників стрімко зростає.

Як повідомляють наші джерела, на каналі оперативно публікують найважливіші та найцікавіші новини з України та світу. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.

Про інші важливі новини

Тіла ще двох загиблих людей дістали з-під завалів одеського коледжу, який згорів 4 грудня.

Парламентська асамблея Ради Європи не зобов’язана відмовляти у визнанні повноважень депутатів з держави-члена РЄ, яка анексувала частину іншої держави — Венеціанська комісія.

До законопроєкту про ринок землі нардепи вже подали більше 4000 правок — Арахамія сумнівається, що Рада прийме закон до кінця року.

Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" не витримує балансу між захистом української мови та гарантуванням прав мов меншин — Венеціанська комісія.

Російська делегація в ОБСЄ вимагає виключити з декларації міністерської зустрічі, яка проходить 5-6 грудня у Братиславі, питання тимчасово окупованого Криму.