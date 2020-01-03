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Прокурори обміняних "беркутів" успішно пройшли співбесіди в Офісі генпрокурора

П'ятниця, 3 січня 2020, 09:29
Прокурори обміняних беркутів успішно пройшли співбесіди в Офісі генпрокурора

Три прокурори у справах Майдану успішно пройшли співбесіди в Офісі генерального прокурора та залишаються на займаних посадах.

Джерело: сайт Офісу генерального прокурора, Громадське

Деталі: Прокурори у справах Майдану Ігор Земсков, Денис Іванов та Яніс Симонов успішно пройшли співбесіди в Офісі генерального прокурора та залишаються на займаних посадах.

Загалом за результатами співбесід на керівні посади Офісу генпрокурора зарахували 36 осіб, відмовили чотирьом. 

У коментарі hromadske прокурор Ігор Земсков не став розголошувати деталі співбесіди, адже "більшість питань стосувалися розслідувань".

Земсков обійняв посаду заступника начальника третього відділу процесуального керівництва Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв'язку із масовими протестами у 2013-2014 роках.

Водночас він наголосив на тому, що лишається працювати над справами Майдану.

Пряма мова: "Продовжую займатися процесуальним керівництвом під час досудового розслідування та підтриманням обвинувачення у провадженнях, де я старший групи прокурорів".

Що було раніше: В Офісі генерального прокурора тривали співбесіди щодо затвердження на адміністративні посади. Зокрема, кваліфікаційну атестацію проходять прокурори з минулої прокурорської групи, які розслідували масові розстріли на Майдані: Ігор Земсков, Денис Іванов та Яніс Симонов.

Раніше співбесіду успішно пройшов ще один прокурор у справах Майдану Олексій Донський.

Читайте також: "Беркут", бойовики та харківські терористи. Чи зможе Україна покарати винних після обміну

Нагадаємо: У неділю відбувся обмін утримуваними особами між Україною і ОРДЛО, в рамках якого Україна віддала бойовикам, зокрема, п’ятьох ексберкутівців, обвинувачених у розстрілах на Майдані

Апеляційний суд Києва у суботу ввечері змінив запобіжний захід на особисте зобов'язання п'яти обвинуваченим у розстрілах на Майдані ексберкутівцям, які перебували у списках на обмін.

У ході засідання прокурорів Олексія Донського, Ігора Земскова, Яніса Сімонова та Дениса Іванова, які упродовж кількох років займалися справами Майдану, виключили із судового процесу у справі про розстріли на Інститутській у Києві у 2014 році.

27 грудня Київський апеляційний суд повідомив про заміну групи прокурорів у справі ексбійців спецпідрозділу "Беркут", обвинувачених у справі про розстріл на Інститутській в лютому 2014 року, під час розгляду зміни запобіжного заходу.

Представники сімей героїв Небесної сотні звернулися до ГПУ і комісії із затвердження на адміністративні посади з заявами на підтримку відсторонених прокурорів

"Українська правда" в Threads

Теми: Офіс генпрокурораМайданБеркут
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