Новини 21 лютого: санаторій Санжар, привід Порошенка, літак "Шахтаря" для евакуації

Суд дав санкцію на примусовий привід Порошенка в ДБР, Зеленський назвав історію з коронавірусом "черговим іспитом для суспільства", "Шахтар" дає літак для евакуації з Уханя – актуальні новини 21 лютого.

Про Нові Санжари

Українка Олександра Волкова показала умови перебування евакуйованих. У "Нових Санжарах" двері не мають замків, в кімнатах старі меблі, а душ б’ється током.

У МОЗ заявили, що умови дійсно не відповідають стандартам п’ятизіркового готелю, але є гаряче харчування.

Зеленський порівняв Україну з "Європою епохи середньовіччя" та назвав історію з коронавірусом у Нових Санжарах "черговим іспитом для суспільства".

Президент також пообіцяв, що замовники і організатори "дикунства" у Нових Санжарах, а також "вірусологи у спортивних костюмах", понесуть кримінальну відповідальність.

Представництво ООН засудило напади на евакуйованих у Нових Санжарах і закликало уряд вжити заходів безпеки для всіх, кого торкнулася дана ситуація.

Футбольний клуб "Шахтар" висловив готовність евакуювати решту українців з Уханя на літаку клубу.

Про Порошенка

Печерський суд Києва дозволив Державному бюро розслідувань здійснити примусовий привід експрезидента Петра Порошенка на два допити у ДБР — 28 лютого і 6 березня.

Про телеграм-канал "Української правди"

Щойно стало відомо, що у "Української правди" є новинний телеграм-канал "УП. Стрічка". На нього вже підписалося більше чотирьох тисяч людей і кількість підписників стрімко зростає.

Як повідомляють наші джерела, на каналі оперативно публікують найважливіші та найцікавіші новини з України та світу. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.

Про інші важливі новини

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