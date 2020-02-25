Головні новини понеділка і ночі: нова соціологія і коронавірус в Італії

Зеленського на виборах готові підтримати 40%, від коронавірусу в Італії померла сьома людина — актуальні новини 24 лютого.

Про рейтинги

Якби вибори президента відбулися найближчим часом, то Володимира Зеленського підтримали би лише 40% опитаних.

Довіра українців до двох ключових органів країни, Верховній Раді і Кабінету міністрів, від початку їх роботи знизилася в кілька разів.

Рейтинг "Опозиційної платформи", "Європейської солідарності" та "Батьківщини" зріс, у "Слуги народу" знизився на 9%, а партія "Голос" не потрапила б у Раду з 3,2% підтримки виборців.

Також 74% українців не підтримують протести проти розміщення евакуйованих з Китаю, які відбулися напередодні.

Про коронавірус

За добу в Італії від коронавірусу померло 4 людини — загальна кількість жертв зросла до семи, кількість інфікованих — до 229.

Пасажири, які прибувають в аеропорти "Бориспіль" і "Жуляни" рейсами прямого авіаційного сполучення з Італією, будуть проходити обов'язкову температурну перевірку.

З 25 лютого на пункті пропуску автосполучення "Тиса" в Закарпатській області пасажирам також мірятимуть температуру.

У вівторок збереться тимчасова протиепідемічна комісія Закарпатської ОДА, аби запобігти занесенню Covid-19 в Україну внаслідок спалаху коронавірусу в Італії.

Про телеграм-канал "Української правди"

Щойно стало відомо, що у "Української правди" є новинний телеграм-канал "УП. Стрічка". На нього вже підписалося більше чотирьох тисяч людей і кількість підписників стрімко зростає.

Як повідомляють наші джерела, на каналі оперативно публікують найважливіші та найцікавіші новини з України та світу. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.

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