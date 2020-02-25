Главные новости понедельника и ночи: новая социология и коронавирус в Италии
Зеленского на выборах готовы поддержать 40%, от коронавируса в Италии умер седьмой человек — актуальные новости 24 февраля.
О рейтингах
Если бы выборы президента состоялись в ближайшее время, то Владимира Зеленского поддержали бы только 40% опрошенных.
Доверие украинцев к двум ключевым органам страны, Верховной Раде и Кабинету министров, с начала их работы снизилась в несколько раз.
Рейтинг "Оппозиционной платформы", "Европейской солидарности" и "Батькивщины" вырос, в "Слуги народа" снизился на 9%, а партия "Голос" не попала бы в Раду с 3,2% поддержки избирателей.
Также 74% украинцев не поддерживают протесты против размещения эвакуированных из Китая, которые произошли накануне.
О коронавирусе
За сутки в Италии от коронавируса умерло 4 человека — общее количество жертв выросло до семи, количество инфицированных — до 229.
Пассажиры, прибывающие в аэропорты "Борисполь" и "Жуляны" рейсами прямого авиационного сообщения с Италией, будут проходить обязательную температурную проверку.
С 25 февраля на пункте пропуска автосообщения "Тиса" в Закарпатской области пассажирам также будут мерить температуру.
Во вторник соберется временная противоэпидемическая комиссия Закарпатской ОГА, чтобы предотвратить занесение Covid-19 в Украину после вспышки коронавируса в Италии.
О телеграм-канале "Украинской правды"
Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось больше четырёх тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.
Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.
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