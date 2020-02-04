Новини 4 лютого: вимога до Зеленського, скорочення складу Ради

Стала відома головна вимога українців до Зеленського, Рада попередньо схвалила скорочення кількості депутатів на третину — новини, які були актуальні 4 лютого.

Про вимогу

64% українців найбільше чекають від президента Володимира Зеленського припинення військових дій на Сході країни.

Зеленський залишається лідером за довірою українців, йому довіряють 59% населення, не довіряють 32% – хоча в грудні його показники були кращі: 67% довіряли і 25% не довіряли.

Серед тих, хто бачив новорічне звернення президент, дві третини громадян оцінили його позитивно.

Про Раду

Верховна Рада попередньо схвалила законопроєкт про зменшення конституційного складу Верховної Ради з 450 до 300 нардепів, та закріплення пропорційної виборчої системи.

Про телеграм-канал "Української правди"

Щойно стало відомо, що у "Української правди" є телеграм-канал "УП. Кляті питання". На нього підписано більше 18 тисяч людей і кількість підписників стрімко зростає.

Як повідомляють наші джерела, на каналі щось постійно пояснюють, з усього жартують майже у кожному пості, а ще відповідають на питання читачів. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.

Про інші важливі новини

Верховна Рада звільнила міністерку розвитку громад і територій Альону Бабак і призначила замість неї Дениса Шмигаля.

Українська лікарка Олена Федченко прийняла пологи на борту літака Qatar Airways сполученням Доха – Бангкок.

Народного депутата "Опозиційної платформи – За життя" Іллю Киву спіймали в Раді за листуванням з лідером Ліберально-демократичної партії Росії, депутатом Державної думи Володимиром Жириновським.

Київрада за рік не уповноважила комунальні підприємства міста дозволити мобільним оператором розгортати мережі інтернет-зв’язку в метрополітені.

Глава Держслужби з надзвичайних ситуацій закликав водіїв 5-7 лютого утриматися від виїзду за межі населених пунктів без гострої необхідності.