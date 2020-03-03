У штаті Вашингтон 6 людей померли від коронавірусу

Шість людей померли від китайського коронавірусу COVID-2019 у американському штаті Вашингтон.

Джерело: CNN, карта поширення коронавірусу від Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса

Деталі: За повідомленням місцевої влади, трьом особам було 70 років, іншим 40, 50 та 80 років. Жертвами коронавірусу стали четверо чоловіків та двоє жінок. П’ять смертей зафіксували у окрузі Кінг, одну – в Снохоміші. У всіх людей були проблеми із здоров’ям.

Також повідомляється, що в ізоляції в окрузі Кінг перебуває 19 пожежників, у яких знайшли симптоми хвороби.

Окрім того, у Каліфорнії нарахували 20 випадків зараження коронавірусом.

Загалом у США зафіксувала 101 випадок інфікування.

Що передувало: Після першої смерті від COVID-2019 влада штату Вашингтон оголосила надзвичайний стан.

У рамках боротьби із поширенням коронавірусу США вводять заборону на в’їзд іноземцям, які протягом останніх двох тижнів були в Ірані.

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