У штаті Вашингтон 6 людей померли від коронавірусу
Шість людей померли від китайського коронавірусу COVID-2019 у американському штаті Вашингтон.
Джерело: CNN, карта поширення коронавірусу від Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса
Деталі: За повідомленням місцевої влади, трьом особам було 70 років, іншим 40, 50 та 80 років. Жертвами коронавірусу стали четверо чоловіків та двоє жінок. П’ять смертей зафіксували у окрузі Кінг, одну – в Снохоміші. У всіх людей були проблеми із здоров’ям.
Також повідомляється, що в ізоляції в окрузі Кінг перебуває 19 пожежників, у яких знайшли симптоми хвороби.
Окрім того, у Каліфорнії нарахували 20 випадків зараження коронавірусом.
Загалом у США зафіксувала 101 випадок інфікування.
Що передувало: Після першої смерті від COVID-2019 влада штату Вашингтон оголосила надзвичайний стан.
У рамках боротьби із поширенням коронавірусу США вводять заборону на в’їзд іноземцям, які протягом останніх двох тижнів були в Ірані.
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Нагадаємо:
- Невідомим раніше коронавірусом COVID 19 почали хворіти з грудня 2019 року. За два місяці коронавірус почав швидко поширюватися у Європі, особливо в Італії.
- Станом на 2 березня жертвами коронавірусу у всьому світі стали 3044 людини, 2803 з них - на території материкового Китаю; кількість зареєстрованих випадків зараження на всіх континентах перевищила 89 тисяч.