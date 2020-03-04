Новим міністром ветеранів буде Бессараб – Коляда

Міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Оксана Коляда заявляє, що новим міністром ветеранів стане Сергій Бессараб.

Джерело: коментар Коляди агентству "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "У Мінветеранів буде новий голова... Сергій Бессараб".

Сергій Бессараб

Деталі: На своїй сторінці у Facebook Коляда привітала майбутнього міністра з реінтеграції Донбасу Олексія Рєзнікова.

Як повідомляє "Укрінформ", на 13:45 Коляду запрошували до президента на бесіду. Вона готова була залишитися на посаді "лише за конкретних умов".

Довідка: Сергій Бессараб – заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України з 2015 року, до цього був першим заступником командувача Сухопутних військ ЗСУ.

Передісторія:

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук написав заяву про відставку, хоча уряд мав імунітет до кінця серпня. Гончарук був обраний прем'єр-міністром 29 серпня 2019 року, а до цього очолював аналітичну організацію "Офіс ефективного регулювання" (BRDO).

На 16-ту годину 4 березня призначено позачергове засідання Верховної Ради, скликане на прохання президента Володимира Зеленського. Планується розгляд питання про Кабінет міністрів.

3 березня фракції "Слуга народу" назвали імена майбутнього прем’єра та міністрів, але деякі з тих кандидатів уже відмовилися працювати в уряді на чолі з Денисом Шмигалем.

Денис Шмигаль став міністром розвитку громад і територій 4 лютого, замінивши на цій посаді Альону Бабак. Паралельно його призначили віцепрем'єр-міністром.

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