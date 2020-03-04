Новини 4 березня: відставка Гончарука, призначення Шмигаля та нового уряду

Рада відправила у відставку Гончарука з його урядом, Денис Шмигаль — новий прем’єр України, Рада обрала новий склад уряду — актуальні новини 4 березня.

Про Гончарука

Верховна Рада звільнила Олексія Гончарука з посади прем’єр-міністра — "за" проголосували 353 народних депутати.

Президент Володимир Зеленський, виступаючи у Верховній Раді, заявив, що уряд Олексія Гончарука не зміг впоратися із поставленими завданнями.

Гончарук, виступаючи перед парламентом після президента, заявив, що шість місяців занадто маленький термін для оцінки уряду.

Співрозмовник, наближений до звільненого прем’єра, вважає, що однією з найголовніших причин його відставки стало рішення про заміну керівництва компанії "Центренерго" і трьох обленерго.

Про Шмигаля

Зеленський запропонував Верховній Раді призначити Дениса Шмигаля прем’єр-міністром і сподівається, що його Кабінет міністрів буде працювати "для людей".

Після цього, ще кандидат на посаду прем’єра Шмигаль заявив, що буде виконувати ті завдання, які президент ставив перед попереднім Кабміном.

Верховна Рада підтримала його призначення на посаду прем’єр-міністра — "за" проголосував 291 народний депутат.

Хто такий Денис Шмигаль, який став новим очільником уряду — читайте у нашому профайлі.

Про новий уряд

Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу уряду — нардепи 277 голосами підтримали 13 кандидатур, які раніше запропонував Шмигаль.

Після цього нардепи призначили за квотою президента міністра оборони (285 голосів "за") і міністра зовнішній справ (288 "за").

Ще 4 посади міністрів залишаються вакантними.

Хто є хто в уряді Шмигаля? Розповідаємо цікаві факти про нових міністрів.

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